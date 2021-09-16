澳大利亞與美英安全新協定或進一步惡化對華貿易？

圖為2020年11月27日在中國浙江省杭州市的一家超市的貨架上出售的澳大利亞葡萄酒。

澳大利亞與美國和英國簽訂的新安全協定被視為遏制中國的舉措。而中國是澳大利亞最大出口市場。有分析人士說，該協定可能會使澳大利亞與中國原本就緊張的關係進一步惡化，但中國對資源的巨大需求可能會限制其報復性回應。

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據路透社今天報道稱，澳大利亞站隊美英簽新安全協定，與中國的貿易恐怕更難做。澳洲弗林德斯大學國際關係講師Michael Sullivan說，澳洲與西方大國簽訂的安全協定，包括獲得美國核潛艇技術，會被北京視為一種威脅。目前中澳兩國陷入長期貿易爭端。據Sullivan認為，“澳洲決定擴大與美國和英國的防務合作，並考慮在未來將美國的戰略打擊能力設在澳洲，中國會認為這確認了澳大利亞對中國一帶一路倡議等利益構成日益嚴重的軍事威脅，”

近年來，中國對包括葡萄酒、牛肉和大麥在內的澳洲出口產品徵收高額關稅並設置限制，並直接禁止從澳洲進口煤炭，以表達對澳洲政府外交政策的不滿，但迄今只取得了有限的成功。

面臨風險的貿易規模相當巨大。澳洲在截至7月的12個月內對中國出口額為創紀錄的1,270億美元，佔澳洲出口總額的35%以上，其中大部分是資源。而同期澳洲僅從中國購買了870億澳元的商品，主要是製成品。

這股現金流為澳洲帶來了經常帳盈餘，也提振了礦商的獲利和股息。在政府出現巨額預算赤字，為防疫封鎖區的公民提供緊急支持之際，這也是政府稅收的重要意外之財。

澳洲最大的出口收入來自鐵礦石，中國的鋼鐵需求在5月將鐵礦石價格推到了歷史高點。僅在7月，澳洲的金屬礦石出口就達到190億澳元，佔總收入的40%以上。

近幾個月來，中國在一定程度上扭轉了局面，限制了鋼鐵產量，並警告要對主要碳排放廠商實施更嚴格管控，這些舉措導致鐵礦石價格較峰值下跌了45%。

據該報道，不過除了繼續購買澳洲鐵礦石外，中國幾乎別無選擇。中國自身的鐵礦石產量只佔消耗量的15%，國際上唯一的其他主要來源是巴西，而巴西的產能正在受限。

據AMP Capital首席經濟學家Shane Oliver說，“如果中國停止進口鐵礦石，對澳洲來說將是一場災難，” Shane Oliver說，“但那也基本意味着中國不得不關閉自己的大部分經濟。”Shane Oliver稱，“澳洲也已經能為出口產品找到新的市場，”他補充說。“因此，雖然與中國的緊張關係是一種威脅，但到目前為止，影響其實並不嚴重。”

路透社說，澳洲面臨的另一個壓力是北京對中國遊客和學生的控制，這些人過去常常花時間在澳大利亞消費。