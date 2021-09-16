米利私電李作成案 中方避答

針對美軍參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）在前總統特朗普執政末期，2度致電中國軍隊高層指美軍開戰前會先通知，中國外交部發言人趙立堅今天避答此事，僅指“中美合則兩利，鬥則俱傷”。

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據中央社今天報道說，中國外交部下午舉行例行記者會，就美軍參謀首長致電中國軍隊說開戰先通知，中方避答。但對於美國、英國、澳大利亞有意建立新的安全夥伴關係，美、英將以此向澳洲提供核動力潛艦技術，趙立堅則聲稱，美、英、澳展開核潛艦合作，嚴重破壞地區和平穩定，加劇軍備競賽，損害國際核不擴散努力，是極其不負責任的行徑，中方將密切關注相關事態發展。

據該報道，趙立堅回答米利致電共軍高層的提問時說，“我不了解你提到的具體情況，我可以告訴你的是，作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，中美‘合則兩利，鬥則俱傷’。”

至於美、英、澳核潛艦合作，趙立堅宣稱，此舉嚴重破壞地區和平穩定，加劇軍備競賽，損害國際核不擴散努力。美、英向澳洲出口高度敏感的核潛艦技術，再次證明他們將核出口作為地緣政治博奕的工具，採取雙重標準，這是極其不負責任的行徑。

趙立堅又說，澳大利亞作為“不擴散核武器條約”的無核武器締約國和“南太平洋無核武器區條約”締約國，引進具有戰略軍事價值的核潛艦技術，包括周邊國家在內的國際社會有理由質疑澳方恪守核不擴散承諾的誠意，中方將密切關注相關事態的發展。

他說，有關國家應摒棄陳舊的冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，尊重地區國家民心，多做有利於地區和平穩定發展的事，否則只會搬起石頭砸自己的腳。

中央社說，華盛頓郵報（The Washington Post）副主編、知名調查記者伍德華德（Bob Woodward）與政治記者柯斯塔（Robert Costa）共同撰寫的新書Peril（危險，暫譯）披露，米利分別在2020年10月30日及今年1月8日，致電中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，承諾在美國發動襲擊時會事先發出警告，李作成則相信米利的承諾。