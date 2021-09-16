習近平將出席商討阿富汗問題的上合組織視頻峰會

中國國家主席習近平9月17日將透過視頻出席上海合作組織有關阿富汗問題的高峰會。自從阿富汗變天以來，中國與塔利班的關係以及對塔利班政權的態度就成為各界關注的一個重點。

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中國外交部發言人華春瑩16日在官網上發布的一份簡短新聞稿宣布，習近平應塔吉克斯坦共和國總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）邀請，將在北京以視頻方式出席上海合作組織成員國元首理事會第21次會議以及上合組織和集體安全條約組織成員國領導人阿富汗問題聯合峰會。

中國在阿富汗變天的過程中跟塔利班有過多次接觸，而且在西方國家忙於撤軍、撤僑期間，中國駐喀布爾大使館一直維持正常運作。但是當塔利班成立完全不具包容性的“臨時政府”以來，北京尚未表明它是否準備承認或在什麼條件下承認塔利班政權。

8月下旬，當塔利班橫掃阿富汗並奪取喀布爾之後，7大工業國組織（G7）曾經召開視頻高峰會，商討和協調在阿富汗問題上的政策，策畫對阿富汗的人道主義援助以及後續的撤僑問題。當時有人提議邀請在阿富汗問題上擁有相當大影響力的中國和俄羅斯參加，但是北京和俄羅斯都表示沒有興趣。

中國外長王毅9月8日在北京以視頻方式出席首次阿富汗鄰國外長會議時，指責美國和西方盟友倉促撤離，讓阿富汗面臨人道、民生以及新冠疫情等“嚴重挑戰”。王毅還抨擊一些未指明的“國際勢力”還可能藉助政治、經濟和金融手段給阿富汗製造新的難題。

王毅在批評美國和其西方盟友的同時，宣布向阿富汗提供2億人民幣（約合3100萬美元）的糧食和越冬物資等援助以及捐贈首批300萬劑新冠疫苗。

9月13日塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）呼籲美國解凍阿富汗資產，聲稱這些資產“屬於阿富汗人民”。而人在北京的中國外交部發言人趙立堅則呼應說，“沙欣說得沒錯，這些資產屬於阿富汗，理應用於阿富汗人民。美方不應無禮凍結。”

美國和英國等西方國家都呼籲塔利班建立一個包容性的、尊重女權、保護人權的開明政府，並強調是否承認阿富汗新政府完全需要“聽其言、觀其行”，強調在塔利班履行其對內對外的承諾之前，不會與其正常交往。

中國也呼籲塔利班建立一個包容性的溫和政府，但北京更重視塔利班作出的不讓其領土被用作攻擊鄰國基地的承諾，要求塔利班驅離甚至遣返阿富汗境內主張新疆獨立的“東伊運”分子。

上合組織和集體安全條約組織聯合舉行峰會討論阿富汗問題，北京以及莫斯科對阿富汗塔利班政權的態度將會引起各方高度關注。