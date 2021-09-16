習近平視察陝西黨史基地 分析稱與家族歷史密切相關

中共總書記習近平近日視察陝西的楊家溝和綏德都與家族歷史相關。他的父親習仲勳曾出席中共已故領袖毛澤東在楊家溝召開的“十二月會議”，並曾任綏德地委書記，與在此工作的齊心結婚。一些分析認為，結合黨史和家族經歷的出訪行程，可能在於強調中共百年成就，和習近平“紅色背景”的連繫。

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據中央社今天報道稱，中共總書記習近平近日視察陝西的楊家溝和綏德都與家族歷史相關。他的父親習仲勳曾出席中共已故領袖毛澤東在楊家溝召開的“十二月會議”，並曾任綏德地委書記，與在此工作的齊心結婚。此外，習近平在視察綏德地委舊址時，重提毛澤東當年為習仲勳題詞的內容。而他所視察的綏德實驗中學，正位於母親齊心當年從事學生工作的綏德師範舊址上。

習近平15日在陝西省西安市出席中國第14屆全運會開幕式。13日起，他已經在陝西榆林視察。習近平除視察能源企業、學校，重申“雙碳”（碳達峰、碳中和）和“雙減”（減輕學生作業、校外培訓負擔）的政策目標外，造訪的黨史基地也引人矚目。

習近平13日造訪米脂縣的楊家溝革命舊址。毛澤東1947年在楊家溝召開被稱為“十二月會議”的中共中央擴大會議，這場會議確認在內戰中全面打擊國民黨，奪取全國勝利的方針。習仲勳也是當年出席會議的領導人之一。

緊接着，習近平14日造訪中共綏德地委舊址，和綏德實驗中學。綏德是習仲勳和齊心相識結婚之地，習仲勳曾出任綏德地委書記，齊心則是在綏德師範從事學生工作，兩人於1944年成婚。

據中國官方媒體新華社消息說，習近平視察綏德地委舊址中提到，老一輩革命家堅持“黨的利益在第一位”。這句話是毛澤東1943年親手為習仲勳題的詞。而官媒央視新聞說，習近平視察的綏德實驗中學，正是在齊心當年工作的綏德師範舊址上成立。

據中央社說，相關的行程安排，可能和中共11月將召開的19屆中央委員會第六次全體會議有關。據官方之前發布，六中全會的主要議程為“重點研究全面總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗問題”。有評論認為，會議可能會總結中共百年黨史。一些分析認為，結合黨史和家族經歷的出訪行程，可能在於強調中共百年成就，和習近平“紅色背景”的連繫。