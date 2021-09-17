中國拒絕德國軍艦的理由：缺乏信任

據《法蘭克福彙報》報道，中國外交部以缺乏信任為由，間接為拒絕德國軍艦訪問上海港做了辯護。中國外交部發言人趙立堅表示，中方重視包括兩軍合作在內的中德關係，願在相互尊重和信任的基礎上開展友好交往。然而，為此“創造有利條件”在於德國。

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趙立堅還說，確保地區穩定取決於“中國和東盟國家”。近年來，“某些國家經常以海上自由為名，向南海地區派遣軍艦和飛機，大展拳腳，製造麻煩，蓄意製造海上衝突。”這可能是指美國。

就德國，趙立堅表示，“我們希望域外國家尊重地區國家維護南海和平穩定的努力，並發揮建設性作用。”

德國在計畫部署巴伐利亞號護衛艦時，避免了各種可能激怒中國的事情。巴伐利亞號早已明確表示，不會穿越台灣海峽。在南海，巴伐利亞號只使用通常的國際航線，不會靠近中國違反海牙仲裁法院2016年裁決，將其視為本國領土的群島。此外，巴伐利亞號也沒有計畫在南海與盟友進行聯合演習。

與英國不同的是，德國公開傳達了任務的細節。英國航母伊麗莎白女王號打擊群最近與美國驅逐艦、美國戰鬥機和荷蘭艦艇在印太地區進行密集演習，激怒了中國。

中國放棄了一個面子上好看的解決方案。中國本來可以以新冠大流行為由，拒絕巴伐利亞號來訪。但中國沒有這樣做。

也許柏林對北京的拒絕並不怎麼難過，因為德國使命的雙重性並未得到所有盟國的讚許。這是德國近20年來首次向印度太平洋地區派遣德國軍艦，主要是為了向該地區的價值合作夥伴做出並肩姿態，同時也是對中國正在質疑的基於規則的秩序的承諾。

德國護衛艦巴伐利亞號已取消了訪問上海的打算，開始前往澳大利亞達爾文