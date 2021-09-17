中國神州3人安返地球 神舟13下月升空

中國官方報告，神舟十二號載人飛船返回艙在東風着陸場成功着陸，三名航天員狀態良好。從6月17日升空至今，神舟十二號“太空三人組”已在空間站組合體工作生活了90天，刷新了中國航天員單次飛行任務太空駐留時間的紀錄。消息稱神舟十三號將在10月升空。

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據路透社今天引述中國官方媒體消息說，中國神舟十二號載“太空出差三人組”成功返回，航天員狀態良好。

描繪神舟12號太空行動，首次用了出差一詞形容。

消息說，今天“太空出差三人組”返回地球落地後，他們需參照三級隔離制度進行隔離。

該報道引述中國載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬表示，航天員回地球後隔離和新冠沒關係：“航天器艙內的環境，我們控製得很好，但因長期飛行，航天員的免疫力等方面會有變化。採取隔離措施是對航天員的保護。”

據中國央視援引中國載人航天工程辦公室的消息，北京時間9月16日8時56分，神舟十二號載人飛船與空間站天和核心艙成功實施分離。13時38分，神舟十二號載人飛船與空間站組合體完成繞飛及徑向交會試驗，成功驗證了徑向交會技術，為後續載人飛行任務奠定了重要的技術基礎。分離前，航天員乘組在地面科技人員的配合下完成了空間站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前的各項工作。

中央社今天引據中國中央電視台消息說，中國神舟十二號太空船今天返回地球，約下午1時30分降落位於內蒙古自治區西部的酒泉衛星發射中心東風着陸場。

此前消息說，搭載中國神舟十二號載人太空船的長征二號F遙十二運載火箭，於北京時間6月17日上午9時22分發射升空。

這次執行太空任務的3名太空人聶海勝、劉伯明、湯洪波已在太空站工作生活了3個月，這次着陸後需在艙內較長時間適應地面重力環境，之後再由工作人員協助出艙。

據報導，3名太空人回到北京後也要經過醫學隔離期、醫學療養期和恢復療養期三個階段療養。

據“科技日報”引述中國全國空間（太空）探測技術首席科學傳播專家龐之浩表示，為節省太空站推進劑的消耗，這次不為太空船返回而調整太空站的軌道，太空船再次進入大氣層的位置則不再固定。因此，龐之浩表示，神舟十二號這次選擇在東西跨度更大的東風着陸場着陸，着陸面積是內蒙中部四子王旗地區主着陸場的10倍，有助於着陸的成功。

東風着陸場位於內蒙古阿拉善盟額濟納旗的中南部地區，是巴丹吉林沙漠和戈壁帶，地域遼闊人煙稀少，約有2萬多平方公里。東風着陸場一直作為四子王旗的備用着陸場，其地形多樣，有沙漠、戈壁、山地，基本涵蓋需要進行試驗的各種着陸地形。

根據中國載人航天工程辦公室計畫，2021年至2022年，中國將執行4次載人太空飛行任務，總計12人次，主要目標是完成中國太空站的初步建設。這4次飛行任務駐留太空站時間分別為3至6個月。

據中央社說，而這次神舟十二號返回地球後，神舟十三號將在10月升空。