全球人權組織疾呼撤銷對香港支聯會領導人指控

全球61個人權團體16日發表聲明，呼籲香港當局撤銷對香港支聯會成員和民主派人士的指控和判刑。過去30年，每逢“六四”事件周年，香港支聯會都會舉行燭光悼念活動。

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據中央社今天報道說，全球61個人權團體聯合聲明呼籲，各國政府應採取協調行動，對包括特首在內的香港高層官員實施旅行禁令和資產凍結等制裁。聲明並要求各國政府針對北京和港府的侵權行為發表譴責聲明。

報道引述美國之音消息說，總部位於紐約的人權觀察中國分部主任李察遜（Sophie Richardson）表示，北京及港府應結束政治迫害，立即撤銷對支聯會燭光活動組織者的指控並放人。

香港警方去年6月4日以防控新冠肺炎病毒疫情為由，首次拒絕批准支聯會在維多利亞公園舉辦自1990年以來的年度“六四”燭光悼念集會，但是多名支聯會成員和民主派人士不顧禁令，當晚仍自發前往舉行悼念活動。事後共有26名民主派人士先後被控“參與或煽惑他人參與未經批準的集結”等罪名，而支聯會前副主席何俊仁、前民陣召集人陳皓恆等12名被告日前承認控罪並被判刑，其中3人緩刑，其餘9人判刑6至10個月。

支聯會是香港著名的非政府泛民主派政治組織，1989年5月21日在香港支持中國八九學運的高潮中成立。支聯會多年來支持中國大陸的民主運動，五大訴求是“釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國”。

支聯會每年6月4日都在香港組織中國大陸之外規模最大的悼念集會，紀念“六四”事件；但是去年開始，警方以防控疫情為由，已連續兩年拒絕批准集會申請。

據該報道，在香港實施國安法的政治氣氛下，支聯會7名常委今年7月宣布辭職，常務委員會也於日前作出解散的決議；但就在支聯會常委會通過解散決議的消息曝光後不久，警方就以支聯會涉嫌“外國代理人”為由，要求提供支聯會成員和與境外組織關係的資料。港警國安處9日突襲搜查原由支聯會設立的六四博物館；警方並於10日凍結了支聯會港幣220萬元的資產。