前上海副市長龔道安遭控收賄當庭認罪

去年8月因違法違紀被查，隨後遭“雙開”的前上海市副市長龔道安一審開庭被控收賄達人民幣7343萬元，他在庭上認罪。

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據中央社報道稱，前上海副市長龔道安當庭認罪。去年8月因違法違紀被查，隨後遭“雙開”的前上海市副市長龔道安，星期四在河北法院一審開庭。龔道安被控收賄達人民幣7343萬元，他並在庭上認罪。案件將擇期宣判。

龔道安56歲，長期在湖北公安系統任職，2017年6月出任上海市公安局長，2018年1月任副市長。去年8月間，通報指龔道安涉嫌嚴重違法違紀被查。

根據河北省唐山市中級人民法院的微信公眾號“唐山中院”周四發布，公開開庭審理龔道安收賄案。通報指出，龔道安從1999年下半年至2020年7月間，藉由職務之便與職權，為相關單位和個人在企業經營、工程承攬、案件辦理、職務提拔等方面提供幫助，非法收受相關人員財物，摺合人民幣7343萬餘元，唐山市人民檢察院提請以收賄罪追究其刑事責任。

據通報，這場公開審理約有30人旁聽，龔道安在檢察機關出示相關證據，並陳述意見後，當庭表示認罪、悔罪。隨後法官宣布休庭，案件將擇期宣判。

龔道安去年8月落馬後，中共中央紀委國家監委於今年2月間發布公告，宣布對龔道安“雙開”（開除黨籍與公職）。

中央社說，據當時的公告指出，龔道安嚴重違反中國共產黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。