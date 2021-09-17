劉鶴10天兩次安撫 強調支持民營經濟發展

中國國務院副總理劉鶴16日在廣州一場論壇的書面致詞中，重申中國對外開放，和鼓勵支持民營經濟的大政方針不變。這是劉鶴在官方“監管風暴”引起猜疑後，在10天內兩度作出上述表態。

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據中央社今天引述報道稱，中國國務院副總理劉鶴再強調支持民營經濟發展，此是10天內第二度。

劉鶴在廣州舉行的中小企業國際合作高峰論壇發表書面致詞中，重申中國政府堅持社會主義市場經濟的改革方向不變，堅持對外開放的基本國策不變，堅持“兩個毫不動搖”不改變，堅持鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的大政方針不變，將繼續大力支持中小企業健康發展，堅決支持民營經濟健康發展。

這是劉鶴近期第二度作出類似表述。他6日以視訊在中國國際數字（數位）經濟博覽會上致詞時也表示，中國支持民營經濟發展的方針政策未變，將來也不會改變。

在那之前，中國官方對多個領域的強監管措施已經引發市場震蕩，而多家官媒8月底轉發一則將監管風暴形容為深刻變革的左派評論，更讓外界擔憂中共對改革開放、民營經濟的態度是否改變。

據中國官方新聞說，劉鶴在16日活動的致詞中又提到，中共總書記習近平高度重視中小企業的發展，強調“中小企業能辦大事”，明確提出“支持中小企業創新發展”。

劉鶴又說，中小企業是國家財富的重要創造者，提供就業主管道，是科技創新的主力軍，也是造就大企業的蓄水池。他勉勵中小企業要有大志氣，努力作到專精特新。