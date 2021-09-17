常瑋平：他們使盡手段要把人變成狗

中國知名維權律師常瑋平2020年10月22日被抓後近日首次會見了他的律師，據網絡流傳的消息，常瑋平被逮捕後曾經再度被關押在在第一次指定居所監視居住的地方，並且遭受到了同上一次同樣的酷刑。法廣就此電話採訪了常瑋平的妻子陳紫鵑。

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法廣：常瑋平被逮捕之後將近一年近日首次會見了律師，據說他再度遭受酷刑，是嗎？

陳紫鵑：是的，9月13日律師在看守所會見了常瑋平，據常瑋平披露，被抓後六個月他被關押在第一次指定居所監視居住的地方，並且遭受到了同上一次一樣的酷刑。一直到2021年4月7日，他被秘密關押在陝西省寶雞市寶鈦賓館(地址：寶雞市高新大道寶鈦集團東100米，和此前常瑋平第一次指定居所監視居住是同一個地方)。在寶鈦賓館被監視居住5個月16天時間裡，常瑋平主要經受了如下酷刑： 國保事先已經看過他揭發第一次指定居所監視居住期間寶雞市公安局高新分局國保讓他連續十一天坐老虎凳的視頻，第二次一被抓，他們還是多次強迫他坐老虎凳，最長一次連續坐了六天六夜 ，最終導致他屁股坐爛、兩根手指麻木；長時間疲勞審訊，被剝奪睡眠。長時間饑餓審訊，每頓飯就是一個饅頭。能不能吃飯主要是看做筆錄配不配合，配合就給吃好點，第一個月沒有刷過一次牙，洗澡需要經過局長批准，總共洗澡次數不超過5次，喝水、上廁所都受限。前6個月沒有剪過一次指甲。在強迫失蹤期間必須按照辦案人員的非法指示去做，才會給他一點睡覺時間、或者給一塊肉來改善夥食。每次給他吃好一點的時候，就會拿一個本子記錄他吃飯的明細，讓他簽字，但是，都會多寫，比如只有一塊肉，國保會寫兩塊肉； 長時間的被辦案人員精神強制、折磨、欺騙、威脅。40多次筆錄全部在指定居所監視居住期間所做，全部為事先訓練好，再擺拍。有時候，明明是中午，筆錄上會寫審訊人員問：“你晚飯吃的怎麼樣？”。通過這些手段，用常瑋平的原話來說：“就是要把你變成一條聽話的狗。”常瑋平說在裡面最大的體會就是生不如死，熬過一天是一天，當一天過去，沒死，沒瘋，他就認為是勝利了。他時刻記着他的發小留下妻子和兩個幼小的孩子先走的悲劇，這是他沒死沒瘋的動力。我覺得寶雞的國保確實是十分的邪惡！

法廣： 常瑋平被移送檢察院審查起訴後情況是否有所好轉？

陳紫鵑：他繼續受到威脅與恐嚇，其實寶雞市人民檢察院早期就介入，共同辦案。2021年9月8日，本案承辦人寶雞市人民檢察院第二檢察部副主任劉渭來提審，警告他見了律師嘴巴放嚴點，不得說出酷刑，否則，對他沒好處。2020年4月7日轉到看守所後，剛開始的15天將他一個人單獨關押在一個約60平方米的房間，每天只有水煮麵，沒有一絲青菜。沒有水果。由於長期的營養不良，導致他經常口腔潰瘍。

陝西維權律師常瑋平因多年來代理多項反性別歧視、艾滋歧視、性侵女童等公益案件而遭受當局打壓，2018年10月被停業3個月，2019年年底參與廈門聚會後於2020年1月被陝西省寶雞市公安以“煽動顛覆國家政權罪”秘密關押了10天，獲得取保候審後，他在Youtube上發表視頻，揭露自己在秘密關押期間遭受酷刑，視頻上傳之後不久他便與外界失聯。

7月9日，民間司法改革基金會、人道中國（Humanitarian China）等台灣、美國民間團體周五晚間為第5屆中國人權律師節及"709大抓捕"6周年召開線上大會，宣布將今年度的"中國人權律師獎"頒給仍被中國政府關押的人權律師常瑋平、丁家喜。