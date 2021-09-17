恆大命懸一線：國際投資者擔心中國市場面臨嚴重崩盤

負債纍纍的房地產業巨頭中國恆大已經來到生死一線的時刻，近年來持續湧入中國的國際投資者目前正在為這個市場遭遇一輪重挫做準備。根據恆大去年年底發給中國政府的信件，其債務涉及超過128家銀行和120多家其他類型的機構。據分析師說，以更大的角度來看，如果恆大真的倒了，這將結結實實地打破某些中國公司大到不能倒的說法。

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據路透社報道稱，自5月以來，中國恆大的問題一直在滾雪球般地堆積。由於身背2萬億元人民幣(3,050億美元)的負債，恆大的資源不斷減少，其股票和債券價格跌去了將近80%，下周將有8,000萬美元的債券需要付息。

接下來會發生什麼還不清楚。銀行家表示，恆大很可能會還款逾期，就此進入一種懸而不決的狀態，當局會介入並出售其部分資產，但情況很容易變得一團糟。

就在兩周多以前，恆大警告稱，如果公司籌不到現金，就面臨債務違約的風險。從那以後，公司稱其努力並未取得任何進展。

分析師說，以更大的角度來看，如果恆大真的倒了，這將結結實實地打破某些中國公司大到不能倒的說法。當然，這句話應該仍適用於大型國企，但在此之前，今年中國政府已經出手整治阿里巴巴和騰訊等大型科技公司，讓中國企業市值縮水了近一萬億美元。

路透社說，恆大危機的外溢影響，目前大致僅限於中國其他高負債的“高收益”企業也跟着下滑，但香港股市恆生指數.HSI周四創下了10個月的新低，顯示災情有些擴散。此外，還有一些名號響亮的全球基金捲入其中。EMAXX數據顯示，歐洲最大的資產管理公司東方彙理是恆大國際債券的最大整體持有者，儘管東方彙理很可能已在事態急劇惡化之前至少出售了一些。

EMAXX數據顯示，東方彙理在恆大一檔2025年6月到期的6.25億美元債券中，持有近9,300萬美元。瑞銀資產管理是這檔債券的第二大持有人，持有8,500萬美元，也是恆大債券第二大總持有人。

早在4月，這些債券的交易價格約為票麵價值的90%，現在則接近25%。

據美國基金Aegon的新興市場債市主管Jeff Grills說，“它一直是作為一種高風險高收益的投資來定價的，但今天的價格告訴你的是，政府會完全放手，這讓人有些驚訝，” Jeff Grills說這是一個教科書般的例子，投資者被債券提供的10%以上的利率所吸引。

根據恆大去年年底發給中國政府的信件，其債務涉及超過128家銀行和120多家其他類型的機構。

兩位知情人士表示，一群持有恆大集團債券的投資者已選擇投資銀行Moelis & Co和律師事務所Kirkland & Ellis作為顧問，為可能發生的一批債券的重組作準備。其他對這些債券有曝險的基金包括全球最大的資產管理公司貝萊德，以及富達、高盛資產管理公司和品浩(PIMCO)等數十家公司。包括貝萊德和高盛在內的主要美國金融公司，以及黑石集團等，周四晚些時候與中國央行及其銀行和證券監管機構的官員會面。

路透社說，不過債務分析師們希望損害不會太廣泛。與那些大型投資公司的整體規模相比，這些持倉規模極微。此外，在接近200億美元的恆大債務中，被列入摩根大通CEMBI指數的只有67.5億美元，新興市場的大型企業債買家均參考該指數作為購買標的的依據。但一些經驗豐富的新興市場危機觀察家也認為，後續還有更多麻煩。