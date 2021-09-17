日媒稱6G專利：日美與中國競爭

圍繞新一代高速通信6G的標準，中國、美國、日本在專利方面展開主導權競爭。分析核心技術的專利申請數發現，中國佔整體的4成，處於領跑地位。但如果將佔35％的美國和占近1成的日本加起來，則和中國不相上下。從6G來看，自動駕駛和虛擬現實（VR）等的利用領域將擴大。在4月的日美首腦會談時，兩國提出展開6G合作。圍繞最早2024年開始全面討論的6G標準統一，日美與中國的攻防或將日益激烈。

廣告 繼續瀏覽後續

據日本經濟新聞今天報道稱，6G有望實現5G的10倍以上的高速通信，預計2030年前後實現商用化。

關於以哪種技術作為標準，預計國際組織等最早2024年啟動討論。在調查公司網絡創研的協助下，日本經濟新聞針對有助於為標準制定帶來話語權的6G相關專利進行了調查。

針對通信技術、基站技術、人工智能（AI）等9個領域，按國家和地區分析了在日美歐中韓和通過國際申請的已註冊和正在申請的約2萬件專利。中國企業的專利數達到整體的40.3％。排在第2位的美國企業為35.2％，第3位的日本企業為9.9％。歐洲為8.9％，韓國為4.2％。

雖然包括AI等在內專利的範圍有所不同，難以單純比較，但從標準必要專利（SEP）的份額來看，中國在6G領域的份額比5G的35％進一步增加。在5G領域，美國的標準必要專利僅為15％。在6G領域，美國以軟件為中心提高20個百分點。日本在5G和6G領域均為約1成，美日加起來比肩中國。

按領域來看，中國在基站、人造衛星等基礎設施領域有優勢，美國則在軟件領域有優勢。在基礎技術領域，國家電網等中國企業占前20家中的半數以上。

從基站技術來看，美國高通、瑞典愛立信、中國華為位居前列。在AI、VR等軟件技術領域，美國微軟、英特爾排在前列。日本企業強於天線控制和信號輻射技術，NTT、索尼集團、松下、三菱電機躋身基站技術的前20。

據該報道稱，有分析認為，越是擁有大量相關專利，越能在標準制定中佔據優勢。華為的首席執行官（CEO）任正非在8月的內部會議上表示，如果不掌握專利，將被他人強制（使用）。華為9月15日公開的會議記錄透露，任正非要求取得6G專利。

世界通信標準在3G以後為了避免多種技術並存，一直以行業整體制定規格和標準。在5G領域，以聯合國專業機構、世界大型企業參加的國際電信聯盟（ITU）等為舞台，持有大量基站和終端專利的華為主導了標準制定。

美國希望通過對華為制裁等，在6G國際標準的制定過程中降低中國的存在感。不過國際組織中有聲音認為，“難以在僅排除中國的情況下展開討論”。

據日本經濟新聞說，在4月的日美首腦會談中，確認了兩國今後向6G研發投入45億美元的方針。日本希望把通信不採用電信號、而使用光信號、能減少耗電量的NTT集團的“IOWN”構想技術變為6G標準。