有中國商人資助真主黨金融網絡遭美國財政部制裁

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）周五（9月17日）宣布，對資助真主黨的金融網絡在黎巴嫩和科威特的成員實施制裁。此外，美國還對支持真主黨和伊朗的國際金融協助者和幌子公司網絡成員進行制裁。被指定和制裁的個人包括居住在中國的商人莫爾特紮·米納耶·哈什米（Morteza Minaye Hashemi）。他被指資助伊朗的伊斯蘭革命衛隊精銳部隊“聖城旅”（IRGC-QF）。

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美國財政部說，哈什米利用他進入國際金融體系的渠道為“聖城旅”和真主黨洗錢。哈什米與穆罕默德·禮薩·卡澤米（Mohammad Reza Kazemi）合作，通過外彙兌換和黃金銷售為“聖城旅”和真主黨洗了數千萬美元。

哈什米為“聖城旅”和真主黨提供物質協助、贊助或提供財務、物質或技術支持、商品或服務。哈什米控制着香港和中國大陸的多家公司。哈什米得到了兩名中國公民顏素炫（Yan Su Xuan）和宋靜（Song Jing，音譯）的幫助。他們在哈什米的指示下幫助他開設了銀行賬戶，並成為哈什米的公司的虛設主人，以掩蓋真正主人。顏素炫還代表哈什米購買了原產美國的軍民兩用產品，以便運往伊朗。

被制裁公司包括PCA Xiang Gang Ltd（披思埃香港有限公司）、Damineh Optic Limited（大名額有限公司）、China 49 Group Co. Limited、Taiwan Be Charm Trading Co., Limited、和Black Drop Intl Co., Limited。這些公司由哈什米直接或間接擁有、控制或指示。

另外兩家被制裁企業Victory Somo Group（HK）Limited和Yummy Be Charm Trading（HK）Limited由宋靜直接或間接擁有、控制或指示。哈什米對這兩家公司的資金和管理進行了重大監督。

美國財政部表示，制裁行動將涉及扣押個人和實體在美國的財產，並禁止與他們進行所有交易。

美國國務卿布林肯在一份聲明中說：“這些網絡通過區域金融系統洗錢數千萬美元，並為了真主黨和“聖城旅”IRGC-QF的利益進行貨幣兌換業務以及黃金和電子產品貿易。”“真主黨利用這些網絡產生的收入來資助恐怖活動，並使黎巴嫩和整個地區的不穩定長期存在。”

布林肯呼籲世界各國政府採取措施確保真主黨和其它恐怖組織不會利用金融機構。美國不會放鬆針對這些網絡的打擊，我們將繼續採取行動破壞他們的活動。