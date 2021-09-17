美國資助流亡維吾爾人在日內瓦聯合國大樓外開辦圖片展 北京斥不入流把戲

一個得到美國支持的維吾爾圖片展周四(9月16日)在瑞士開幕，北京為此發表憤怒的聲明，指責華盛頓“搞這種不入流的政治把戲”。這次圖片展展式了數十名失蹤或據稱被關押在中國新疆的營地的人。人權組織估計，有100萬維吾爾人和其他少數民族被關押在中國稱為打擊宗教極端主義的職業培訓中心的營地。

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據美國之音今天報道說，美國資助流亡維吾爾人在日內瓦聯合國大樓外開辦圖片展。名為“失蹤者之牆”(Wall of the Disappeared)豎立在日內瓦聯合國大樓的外面。聯合國人權理事會為期一個月的會議於本周在這裡開幕。展覽還包括對營地倖存者有關強制絕育指稱的採訪。

“讓面孔來代表統計數據對我們來說很重要，”自己的叔叔在展覽中展出的祖姆雷泰·阿金(Zumretay Arkin)說。“忘記數字比較容易，但如果人們看到面孔，我們希望他們能領會形勢的緊迫性。”

世界維吾爾代表大會(World Uyghur Congress)告訴路透社，美國為這次展覽提供了財政資助。展覽晚些時候將在布魯塞爾和柏林展出。本周早些時候，美國駐日內瓦使團在一次外交招待會上展示了它。參加了這次招待會的知情人士對路透社披露了這一信息。

圖片展的文字顯示，這是與美國使團合作推出的，並列出美國國務院的標識。據美國常駐日內瓦代表團的一位發言人說，“我們致力於把人權置於我們的中國政策的核心，而且我們將繼續突出我們看到的中華人民共和國在中國各地，在新疆、西藏、香港和其他地方犯下的嚴重侵犯人權行為。”

該報道稱，在周四晚間發給新聞媒體的一份聲明中，中國常駐日內瓦代表團說，華盛頓“妄圖散布關於中國的虛假信息，從中漁利。美為打壓其他國家已經喪失了最起碼的底線。”據中國政府的這份聲明繼續說，“我們奉勸美國做一個堂堂正正的大國，將資源和精力放在增進本國人民的福祉和人權上，而不是侵犯別國人民人權，搞這種不入流的政治把戲。”

今年在日內瓦舉行的由47個成員國組成的人權理事會上，中美之間的交鋒變得越來越激烈。中國重新在該理事會中獲得了一個席位，而美國正尋求被選入這個時任美國總統特朗普退出的論壇。

特朗普政府和拜登政府都認定中國政府在新疆的打壓措施構成了種族滅絕和反人類罪。

本周，中國常駐日內瓦代表團蔣端公使曾在一次內容廣泛的演講中反指華盛頓對美國的印第安人實施“種族滅絕”和“系統性的種族主義”。

美國駐日內瓦代表團的臨時代辦本傑明·莫林(Benjamin Moeling)回應說：“直面過去的不道德行為並尋求改善的國家與目前正在犯下反人類罪行的國家之間是有區別的。”

據該報道，聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特（Michelle Bachelet）本周在致開幕詞時談到了新疆問題。她感嘆說，尋求獲准前往新疆對有關嚴重侵犯維吾爾穆斯林人權的報道進行調查的努力沒有成功。