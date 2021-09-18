德國衛生部長施潘：促進生物技術，減少對中國的依賴

據德國《世界報德國衛生部長施潘：促進生物技術，減少對中國的依》報道，德國衛生部長施潘（Jens Spahn）要求促進生物技術，以減少對中國的依賴。基民盟籍研究部長Karliczek和社民黨籍健康政治家勞特巴赫（Lauterbach）也吸取新冠帶來的教訓，推出了面向未來的建議。他們一致認為，德國和歐洲應在疫苗生產方面自給自足，以抗衡中國。

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基民盟籍衛生部長施潘向《周日世界報》表示，“對我來說，一個教訓是，我們必須在某些技術上變得更有把握，特別是要減少對中國的依賴。”這可以通過“有針對性的集群促進”和“更積極地戰略經濟政策”來達到。以中國為例，這包括明確定義哪些是我們的關鍵技術。它們都應得到促進和保護。“我們不會僅僅因為中國生產的武器更便宜，就讓自己依賴中國。”同樣的理由也適用於生物技術和基因工程。

德國研究部長Karliczek提議建立一個國家疫苗和藥物開發機構。該機構“必須面向疫苗和有效成分的預防性研發和生產。這對公共衛生具有重大意義。”該機構和資源應“在非危機時期專門用於開發對公共將具有長期重要性的產品。”

社民黨籍健康專家勞特巴赫認為，“我們迫切需要一個全國流行病委員會作為預警系統。”人們必須假設未來幾年將有更多危險的病毒會傳播開來。“可能會出現的病毒數量如此之多，以至於人們都不敢說出來。”大流行研究機構可以監測這些發展，並確定應該採取哪些預防措施。

勞特巴赫還說，“我認為，政府資助的疫苗研究非常有用。這次我們很幸運。Biontech正好在病毒大流行中至關重要的領域裡工作。如果不是這麼一回事，我們將非常依賴國外其他製藥公司的幫助。這麼好的運氣，我們下一次不會再有了。”