澳美英新聯盟或強化台灣地位

美國和澳大利亞都承諾加強與受到北京入侵威脅的台灣關係。台灣政府則表示歡迎美英澳三國之間的新安全盟約，指因為他們在和平與穩定方面有着共同的利益。各種利好消息使台灣政府保持樂觀，因為在中國的威脅面前，台灣變得越來越不孤立。

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據本台在台灣的記者報道稱，台灣政府的表態是謹慎的，但新的英美澳盟約對台北來說，只能是個好消息。距離中國海岸不到200公里的民主台灣島近年來一直面臨著來自北京越來越大的壓力，北京毫不掩飾其吞併台灣的意圖。

就在昨天周五，十架中國軍機進入了台灣的空中識別區，而台灣軍隊剛剛完成了為期五天的軍事演習，該演習旨在對抗中國的入侵。

該報道稱，將印度洋-太平洋地區的穩定置於這個3國新聯盟的核心，實際上為台灣提供了一個新的安全保障。

據台灣副總統賴清德在網絡平台上說，台灣歡迎#AUKUS，他認為這是對該地區的民主、和平和繁榮的積極發展。

而台灣外交部發言人說，"台灣長期以來與美國、澳大利亞和英國分享印度洋-太平洋地區的和平與穩定的共同利益，" 據台灣外交部發言人Joanne Ou說，台灣將繼續深化與華盛頓和其他夥伴國家的關係，共同保護台灣海峽的和平。

據該報道，在華盛頓和堪培拉的聯合聲明中，四次提到台灣。兩國都強調他們願意 "加強與台灣的關係"。

在日本之後，這種支持是對中國的一個嚴重警告。特別是它是在另一個對台灣有利好的消息之後傳出，來自歐盟的消息說，歐盟本周公布了自己的印太戰略，也非常關注中國的擴張野心。

據歐洲議員Filip Grzegorzewski17日推文稱，根據歐盟新的印太戰略，在歐盟與該地區，包括台灣的交往中，我們將促進多邊合作、貿易和投資、基於規則的國際秩序，並捍衛使我們團結的共同價值觀：民主、人權和法治。

歐洲議會於9月16日星期四通過一項決議，對中國在太平洋地區的擴張主義政策提出警告，並為與台灣達成投資協議進行辯護。這將使台灣政府保持樂觀，因為在中國的威脅面前，台灣變得越來越不孤立。