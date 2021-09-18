45中國境外NGO致信習近平 要求釋放公民記者張展

因報道武漢疫情而被判重刑的公民記者張展

45個中國境外非政府組織（NGO）17日聯名致中國國家主席習近平的公開信，要求當局釋放因報道新冠肺炎病毒疫情入獄，並從去年5月起開始絕食抗議的中國公民記者張展。

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據中央社今天報道稱，45中國境外非政府組織致信習近平，要求釋放公民記者張展。中國公民記者張展因報導武漢新冠肺炎疫情而入獄。

據美國之音報道說，張展2020年5月開始在獄中進行絕食抗議，獄方強製為她插管餵食。這份公開信說，如果不立即釋放她，張展生命岌岌可危。

據記者無疆界東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）聲明中表示，張展不僅沒有觸犯任何罪行，而是勇敢以生命作為代價，告知大眾這場公共衛生危機。他強調，張展不應遭到逮捕，更不應被判刑。“我們呼籲習近平主席在為時已晚之前釋放張展。”

據美國之音說，連署這份公開信的組織還包括台灣新聞記者協會、對華援助協會、改變中國、保護記者委員會、自由之家等。

張展於2020年武漢爆發新冠肺炎病毒疫情初期，進入當地以影片等方式報導醫院裡感染者人滿為患和火葬場屍體堆積的場景。

上海浦東新區人民法院於2020年12月28日以“尋釁滋事”罪名判處張展4年有期徒刑。

據張展的家屬表示，她的體重明顯下降，並於今年8月初住院11天。儘管健康狀況急速下降，她還是被送回監獄。無國界記者組織方面表示，張展在羈押期間一直受到不當對待，她的家屬也被禁止探視。