中國經濟學者看CPTPP 稱短期內獲准加入不易

中國正式宣布申請加入“跨太平洋夥伴全面進步協定”（CPTPP）。中國經濟學者說，此舉表明中國對外開放與接受多邊約束的決心，但也做好談判時程長、短期內不易獲准加入的準備。

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中國商務部16日晚間宣布，商務部部長王文濤已向新西蘭提交中國正式申請加入CPTPP的書面信函；兩國的部長還舉行了電話會議，就中方正式申請加入的有關後續工作進行了溝通。

據中央社今天引述消息說，中國經濟學者看CPTPP 短期內獲准加入不易。中國經濟學者、光谷自貿研究院院長陳波接受中央社採訪時指出，中國此時申請加入CPTPP的一大意義，在於增加世界投資者對於中國的信心。因為中國近年強調經濟雙循環，然而“以國內大循環為主體”的基礎，被解讀放棄或是從國際循環中退出，雖然這個解讀是不正確的，但對中國而言，仍必須拿出自己的行動，強調對外開放的策略沒有改變。

他說，中國近年一系列的自貿與投資協定就是採取對外開放的具體證明，“推動並簽署區域全面經濟夥伴協定（RCEP），再來是意向上達成了中歐投資協定，雖然目前因為一些問題而停止了，但是至少中國已原則同意，第三步就是加入CPTPP。”

然而從中國正式宣布申請加入CPTPP之前，就已經面臨來自澳大利亞、日本的成員國的質疑，未來的談判過程也可以預見不會那麼順遂。

陳波坦言，加入CPTPP的談判是有很長的過程，中國提出申請時，一定也沒有期望在短時間內就可以加入。因此心態上大家會願意慢慢來，中國也可以透過這樣的談判過程調整與適應。他提到，加入多邊貿易協議，中國勢必會面臨來自多邊的約束，中國也不再只是對特定一個國家進行單邊承諾，而是多邊共同承諾，一但中國違反，自然就會受到來自多邊的壓力，這對中國而言也是一種自我加強型的約束。“既然願意接受更多、更嚴格的自我約束，本身就說明了中國的態度，是堅決開放。”

該報道稱，另一方面，他提到，過去中國做出對外開放的承諾後，再進行突破與改革的成功案例很多。同時，龐大的就業人口，需要提供就業機會、福利，也希望透過不斷的開放帶來制度上的紅利，使中國經濟還能維持中高速的成長。