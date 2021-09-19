恆大打折實物兌付 能救倒閉？

中國大型地產商恆大集團深陷債務危機，旗下的“恆大財富”昨天發公告稱，已啟動實物資產兌付工作。恆大各地區公司已取證未售的住宅將按當期售價基礎打7.2折。恆大財富執行董事兼總經理杜亮表示，恆大各地區公司要把所有已取證未售的住宅、公寓及商舖等資產拿出來。住宅、公寓、商舖和車位分別按照當期售價基礎打7.2折、5.4折和4.8折。

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據中央社今天引述消息報道稱，恆大財富啟動實物兌付，住宅打7.2折。根據恆大財富昨天發布公告稱，根據13日恆大集團制定的“恆大財富投資產品兌付方案”，實物兌付工作已啟動。

實物資產兌付範圍包括到期產品及投資人要求提前兌付的產品。兌付金額計算方式為：到期者本息全額兌付；未到期者本金全額兌付，按照投資日至投資者要求提前兌付日的時間段計算利息。

不過，如果資產折扣後的價格，低於所在地政府的備案價格，就按當地政府要求的備案價格操作。恆大將在每個月的下旬辦理實物資產兌付工作，採集中登記、線上集中選房的方式處理。

據路透社稍早報道稱，中國恆大往來銀行計提損失準備，四位銀行業高管向路透社表示，深陷債務漩渦的中國房地產開發商--恆大集團的部分主要往來銀行已經為了恆大相關貸款計提損失準備，另一些銀行則計畫展延短期貸款。

這些首次披露的銀行措施，顯示出世界第二大經濟體的金融機構正在為恆大可能倒閉做準備。恆大負債近3,050億美元，包括貸款、債券、所謂的信託產品以及欠承包商和供應商的錢等。

一名銀行高管表示，中國農業銀行已經計提部分貸款損失準備，以審慎應對對恆大的地產貸款。同時，恆大另外兩大貸款行民生銀行和中信銀行準備對部分短期貸款進行展期。根據四名銀行界消息人士的說法，中國銀行業者持有恆大的貸款曝險已經在過去一年下滑，多數貸款餘額都有擔保品或有存單作為保證。

所有消息人士都不願具名，因他們未獲准討論個別客戶的問題。

以民生為例，該行對恆大的貸款餘額在過去12個月從400億元人民幣(62.0億美元)降至300億元，一消息人士稱，民生銀行最近幾個月已經停止提供恆大新貸款。

恆大去年公布向銀行及其他機構的貸款總額為6,934億元人民幣(1,074.2億美元)，其中分析師認為佔比較大的信託貸款已經較2019年的7,823億元下滑。

就路透社指中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備，中央社報道稱，為了應對中國恆大的財務危機，部分主要往來的銀行，已為相關貸款計提損失準備，此外有些銀行則計畫展延短期貸款的期限。顯示中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備。

中國恆大集團的財務風暴引發國際關注，不只投資人擔心血本無歸，恆大集團主要的貸款銀行也不得不做出應對，面對短期內貸款無法回收的情形。

路透社消息引據一份外流的內部文件顯示，2020年間恆大向超過128家銀行及超過121家非銀行機構借貸。雖然這份文件被恆大否認，但許多分析師都認真看待。

路透社說，歐洲最大資管公司東方彙理稱目前持有中國恆大敞口僅剩2,500萬美元。

東方彙理是歐洲最大的資產管理公司，管理資產規模達2萬億美元。據EMAXX數據顯示，東方彙理在3月持有價值約3億美元的恆大國際市場債券，是當時最大的整體持有者。EMAXX數據根據最新的公開披露提供基金所持債券的細節。

當時恆大的國際債券總計近200億美元，每一美元面值的債券交易價接近90美分，但此後由於對其財務狀況的擔憂加劇，本月交易價已跌至25-30美分。