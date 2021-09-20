南中國海 中國有了死對頭？

澳大利亞撕毀與法國的巨額合同轉購美國核潛艇，讓法國怒指美澳英“背後捅刀”，法國外長勒德里昂甚至直言遭到背叛。不過，美澳英之所以冒着朋友翻臉的巨大危險去這麼做，實在有不得已的緊迫理由。三國也直言不諱，因為中國。

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中國也應自問，過去並不希望擁有核潛艇的澳大利亞為何走到這種地步？同一個總理莫里森，三年前剛上任時還直言不諱：中國和美國對澳大利亞同等重要，一個是澳大利亞最大貿易夥伴，澳大利亞希望保持“密切關係”，一個是澳大利亞主要的安全盟友，“澳大利亞不必做出選擇”，三年後的今天，澳大利亞撕毀了與法國建造常規潛艇的合同，選擇了美國的核動力潛艇，加入“鐵桿聯盟”，莫里森說，澳大利亞將與美國共命運，是“永遠的夥伴關係”。這些其實都是中國對澳大利亞窮追猛打的結果。

有分析稱，大概在北京的視野里，澳洲離中國近，離美國遠，可以當“軟柿子”捏？對來自澳大利亞的任何“挑戰”北京絲毫不能容忍。澳大利亞“得罪”中國的就兩件事，一件是把華為排除出5G市場，這其實是當時西方各國的潮流；第二件讓北京最不能容忍，就是澳大利亞提出對新冠疫情源頭進行國際獨立調查。北京對澳大利亞的打壓從此開始了，限制進口煤炭、葡萄酒、牛肉、大麥、棉花等，對多種商品施加懲罰性關稅，儘管這樣做北京並未從中獲得多大好處。但是北京步步緊逼，讓澳大利亞感到越來越嚴重的威脅。

澳大利亞加入三國聯盟，從此美國在亞太水域有了一個可信的夥伴，澳大利亞也有了一個可靠的保護傘。而且，這個聯盟非常具有“戰鬥力”，其中最具體最具打擊性的措施是澳大利亞購買美國的核動力潛艇。

儘管澳大利亞撕毀與法國的合同並不光彩，但是澳大利亞的選擇絕對具有戰略意義，第一，核潛艇與常規潛艇比較起來，前者可以在水中潛伏數月，後者只能潛伏數周，容易被發現。要在南中國海對抗艦艇數量龐大的中國，核潛艇似乎是最好的選擇。

第二，根據美國國防部，截至2019年，中國的戰艦數量世界第一，有350艘軍艦，包括十多艘核動力潛艇，但是專家分析，“中國的反潛戰的能力非常薄弱”，這是美國為什麼要向澳大利亞出售核潛艇，或者說澳大利亞為什麼要向美國購買核潛艇的重要因素。紐約時報引用安全人士分析，“對中國來說，沒有什麼比核這種東西和潛艇這種東西更具挑釁性了”。澳大利亞可能使用核潛艇在南中國海的重要航道巡邏。

第三，美國本來與法國一樣，絕不肯分享核潛艇技術，然而美國為了建立一個異常牢固的對抗北京的聯盟，向澳大利亞出售核潛艇絕密技術，這是美國除了向英國之外的第三國出售這樣的技術，這是美國應對中國的長遠之計。

此舉大約顯示，美國，或者美國的主要的西方盟國，對習近平的中國已經越來越不太抱融入世界的指望了，因此，形成一個有效有力且持久的對中包圍圈勢在必行。

南中國海，可以想象，在不久的將來，將是一片非常危險的海域，深海將有許多悄無聲息的核潛艇，長久地潛藏着。中國艦隊的任何行動，都會暴露無遺。這對於中國在南中國海，台灣海峽的擴張都構成巨大的威脅。

北京的媒體還在寬慰，美國賣給澳大利亞的第一艘核潛艇大約要到2040年才能造出，北京不要看輕了，這是美國的一個持久的布局，這一布局的時間可能要比習近平的“中國夢”時間還要久長。這一協議的重大意義是美澳形成“命運共同體”，澳大利亞未來可能在南海、台海都會有積極作為。

澳大利亞國立大學國防分析師懷特認為，美國允許澳大利亞獲得自己的核技術，“那是因為美國期望澳大利亞將自己的軍隊投入到一場與中國可能發生的戰爭中去。”

澳大利亞對此應十分清楚，澳大利亞走到這一地步，北京沒有什麼可慶幸的。