拜登將在聯大發表首次演說摒棄"新冷戰概念”

美國總統拜登周二將在紐約聯合國大會上發表首次演說，一位美國高級官員表示，拜登將在演說中表示他不認同"新冷戰概念”；而聯合國秘書長古特雷斯呼籲中美儘快修補關係。

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法新社報道，在美國與中國激烈競爭的背景下，拜登周二將在聯大發表他就任總統以來的首次演說。據美國高級官員表示，拜登將在講話中澄清，他並不相信"世界已被切分為兩大陣營的新冷戰的概念”。

這位官員補充說，拜登將摒棄新冷戰的概念，認為存在"激烈的但遵循原則的競爭”。

拜登在阿富汗撤軍問題上得罪許多盟友，又因澳洲潛艦合約爭議與法國發生嚴重外交危機，這位官員表示，拜登周二前往紐約發表聯大講話，旨在重新團結盟友。

拜登希望告訴國際社會“戰爭的章節已經翻過去了”，他將已“一種更加個性化、更加堅定有效的美國新型外交開啟新的一頁，致力於與盟友和夥伴合作解決問題而非訴諸武力。

此前，聯合國秘書長古特雷斯促請中國與美國儘快修補關係。古特雷斯接受美聯社訪問時表示，中美應在氣候方面合作，並針對貿易與科技進行更積極的協商，即使兩國在人權、經濟、網絡安全與南海主權等問題上持續存有分歧。

聯合國大會本周召開，古特雷斯表示，他很遺憾地看到當今的世界只有對抗。古特雷斯表示，重建中美系有助解決疫苗接種和氣候變化問題，以及其他全球性的挑戰，而這些都是國際社會，尤其是超級強國之間，缺乏建設性關係無法解決的問題。

古特雷斯重提自己兩年前作出的警告，擔憂中國和美國建立敵對的關係，重申必須避免冷戰。