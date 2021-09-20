法國參議院訪團擬10月訪台 台灣表示"熱烈歡迎"

法國參議院訪團10月初將訪台。台灣外交部周一對此表示熱烈歡迎，將透過駐法國代表處與參議院友台小組主席李察一行人密切協調訪台行程各項安排。

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中央社援引法國報導獨家政經情報的網絡媒體"字母A"（La Lettre A）報導，儘管面對中國駐法大使盧沙野施壓，由參議院友台小組主席阿蘭李察（Alain Richard）率領的議院參訪團已確定於10月初訪台，進行考察交流；據報導，日期為10月4日至11日。

台灣外交部表示，對媒體報導參議員李察率領的代表團將於10月上旬訪台一事，外交部重申對該團擬規畫來訪表達熱烈歡迎。將透過駐法國代表處與參議院友台小組主席阿蘭李察一行人密切協調訪台行程各項安排，包括配合國內疫情現況，貫徹防疫措施，詳情將在適當時機進一步說明。

台灣外交部指出，"阿蘭李察曾1997年至2002年擔任法國國防部長，為極受各界敬重參議員。自2015年接任參議院友台小組主席以來，曾在2015年、2018年兩度訪台，致力促進台法兩國合作交流，今年5月6日更促成法國參議院以高票通過'支持台灣參與國際組織工作'決議案、史無前例，彰顯李察對台灣鼎力支持及真摯友誼"。

外交部稱，李察在今年3月就曾有訪台初步規畫，即使面對中國駐法國大使盧沙野挑釁恐嚇，仍表達今年內率團訪台堅定立場及強烈意願，外交部將透過駐法國代表處與李察一行人密切協調訪台行程的各項安排，包括配合國內疫情的現況，貫徹執行相關防疫措施，詳情將在適當時機向國人進一步說明。