美國11月將放寬旅遊限制 歐盟表示歡迎

美國政府周一宣布，將於11月放寬針對外國旅客的旅遊限制，完整接種新冠COVID-19疫苗並接受檢測和接觸者追蹤的旅客，將獲准搭機入境美國。歐盟表示歡迎，稱"這是期待已久的一步。

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法新社消息，白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）向媒體表示，這項新措施將於11月初生效。搭機前來美國的外國公民將被要求完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

齊安茲指出，這項新政策仍將要求所有入境美國的國外旅客，在登機前出示COVID-19疫苗接種證明，以及飛行前3天內進行的病毒檢測陰性證明。

美國對外國旅客的旅遊限制是在18個月前發布，當時美國本土爆發疫情大流行，時任總統特朗普宣布祭出這些限令。

美國宣布放鬆對已接種新冠疫苗外籍旅客入境限制，歐盟表示歡迎，並指這是期待已久的一步，但外界認為美國選在與法國因澳洲潛艇合約引發外交摩擦後宣布，時機引發聯想。

歐盟執行委員布勒東（Thierry Breton ）周一在華盛頓與美國白宮防疫協調官齊安茲會面，會後他在社群媒體發文表示，歡迎美國取消對已完全接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的歐盟公民的旅行入境禁令。布勒東並說，有關的新政策適用於所有完全接種了美國藥監局承認的疫苗的人，這些疫苗包括輝瑞疫苗、莫德納及強生疫苗。

據法新社報道，至於被排除在外的阿斯利康疫苗，布勒東表示，美國政府正在研討取消歐洲阿斯利康疫苗接種者的入境限制。

歐盟委員會對美國取消完全接種疫苗的歐盟旅客旅行限製表示歡迎，稱"這是期待已久的一步，也是企業的好消息"。

歐盟一段時間以來希望美國取消對來自歐盟旅客限制，但美國因變種病毒傳播一直持謹慎態度，引起歐盟不滿。有分析指，取消限令對歐洲雖是期待已久的好消息，但法國與美國因澳洲潛艦合約爭議引發嚴重外交摩擦，歐盟與美國整體關係也受到一定影響。本周聯合國大會總辯論自9月21日起在紐約舉行，外界關注法國及歐盟是否將藉機發表強勢談話，歐洲輿論認為美國在此時機宣布頗有修補關係可能。