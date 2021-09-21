拜登與習近平聯大遠距離對決

美國總統拜登周二在聯合國表示，他不尋求與中國進行“新冷戰”，中國國家主席習近平隨後以視頻方式發言稱，民主不是某國的專利。拜習遠距離對決似不如通常那樣激烈。另外，面對盟邦歐盟因核潛艇事件引發的憤怒和疑惑，拜登重申崇尚外交和奉行多邊主義。

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拜登擔任總統後首次親臨聯合國發言當日，中國國家主席習近平稍後以視頻形式發言。法新社指出美中領袖隔空對決是在大西洋兩岸出現危機的背景下進行的。後者指的是美澳英犧牲法國利益的核潛艇危機。

星期二，聯合國一般性辯論拉開帷幕，拜登首次親臨現場，他一方面需要向盟邦澄清立場，表明他領導的美國重視多邊主義，重視聯合盟邦，另一方面需要給美國與中國的對抗下定義。需要對聯大秘書長要求美中對話的呼籲作出回應。因此拜登明確表示，他不尋求與中國進行一場新冷戰。拜登說：我們不需要一場把世界分裂成僵死的幾大陣營的新冷戰。

但是，拜登的意思接下來表達得清楚無疑：美國不尋求與中國冷戰，但是美國將不會放鬆與中國競爭，甚至激烈競爭。事實上，一段時間以來，拜登政府試圖給美國與中國的對抗賦予一種新的解釋，一方面表明這一對抗不同於冷戰，一方面表明將與中國針鋒相對，寸土不讓。

拜登接下來的一段話不僅向中國表明這將是一場民主與專制的價值之戰，而且，美國將為此尋求最大範圍的結盟，“用我們的價值觀，我們的武力，我們將保衛我們的 盟友和我們的朋友，我們反對那些試圖倚強凌弱的國家”，拜登在這裡不點名地擡出來北京。

法新社形容拜習對決出乎意料地平淡。隨後視訊發言的習近平也沒有點名美國，但不斷地影射。習近平稱：“民主不是哪個國家的專利，而是各國人民的權利。”要“對話而不對抗、包容而不排他”。

習近平還承諾“中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，不再新建境外煤電項目。”

預估中美領袖將利用聯合國大會對抗，聯大秘書長古特雷斯在拜登習近平發言前預先發出警告：美中應展開對話，互相理解，避免一場類似新冷戰一般的全球性危機。北京方面也反對把中美對抗描述為美蘇那樣的冷戰，這是兩強的唯一相同點，除此而外，中美對抗越來越嚴重。

國際危機組織駐聯合國總部代表理查德.高恩稱讚“拜登處理中國問題很有智慧，從不點名道姓，但不斷地暗示中國做的壞事。”但美國前駐聯合國大使黑利則持相反的觀點，認為拜登根本不了解美國的真正的敵人以及美國面臨嚴重威脅的現實。

拜登重申多邊主義

今年的聯大會議對拜登而言，在多邊主義的廟堂發表演說正好是展示“美國重返世界”，美國是盟邦值得信賴的朋友的絕佳機會，拜登不點名解釋了美中為何對抗之後表示，在其執政的八個多月，他的優先的使命是重建聯盟，激活多邊合作框架，恢復美國在世界繁榮和安全方面的領袖作用。拜登還提及美國將雙倍投入，對抗氣候轉暖。

總之，拜登承諾，在阿富汗戰爭終結之後，他將開闢“外交紀元”，他承諾美國只在最後時刻才會動用武力。

拜登有關美國重返世界以及多邊主義的講話很動聽，但是，在混沌中結束的阿富汗戰爭以及美國引發的與法國的核潛艇危機，嚴重模糊了他傳達的信息。

法國對美國澳大利亞英國三方9月15號宣布的對抗北京的盟約至今怒火難消，這一盟約形同在大西洋兩岸關係撒了一把火藥，因為這一盟約是以澳大利亞放棄購買法國潛水艇，轉而購買美國核潛艇，犧牲法國利益作為代價的，法國怒指美國背後捅刀，歐盟一致力挺法國，歐洲輿論認為打着美國回來了旗號的拜登在這件事上的所作所為與鼓吹“美國優先”的前任特朗普所差無幾。

出席聯大會議的法國外長勒德里昂在紐約繼續揭露美國做法“粗暴”、“破壞了盟邦互相之間的信任”。歐洲聯盟展現團結，一致支持法國。

法國似乎還不準備翻過這一頁，拜登提出與法國總統馬克龍通話，巴黎方面表示，預計本周進行的這場通話將不會是“和解”，而是要求華盛頓“澄清”。