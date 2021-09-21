白宮發言人: 拜登很快與馬克龍通電話 法國總統顧問：會談本周末前舉行

美國白宮發言人普薩基周二表示，美國總統拜登很快與法國總統馬克龍通電話，討論最近的潛艇交易風波。法新社也援引一位總統外事顧問表示，美國總統拜登與法國總統馬克龍之間的電話會談定於本周末之前進行。歐盟各國繼續在與美國的潛艇危機中表達對法國的聲援，並強調加強歐盟戰略自主權的重要性。另外，歐盟押後籌備"美歐貿易科技委員會"會議。

廣告 繼續瀏覽後續

美國總統拜登在聯合國大會發言後，周二乘坐空軍一號專機返回華盛頓。白宮發言人普薩基在機上對記者表示，工作人員正在敲定拜登與馬克龍通話的安排細節。而法新社援引一位總統外事顧問周二表示，美國總統拜登與法國總統馬克龍之間的電話會談定於本周末之前進行。

澳洲日前宣布與美英兩國建立安全夥伴關係，澳洲取消向法國採購潛艇的合約，改為在美英協助下建造核潛艇，引起法國不滿，法國召回駐美國及駐澳洲大使。

法國政府發言人日前表示，馬克龍將要求拜登就事件解釋及澄清。

法國與德國政府部長周二表示，澳洲與美國結盟後，決定取消向法國採購潛艦的合約，此舉強烈提醒歐盟必須強化自主行動的能力。

法新社報導，德國外交部主管歐洲事務的國務秘書羅斯（Michael Roth）在歐盟部長會議發言表示，潛艦爭議是"又一記警鐘，提醒歐盟所有人自問該如何強化主權，以及在面對外交與安全政策議題時，該如何團結一致對外"。

法國負責歐洲事務的國務秘書波恩（Clement Beaune）形容這波爭執不只關乎法國，而是"歐洲的議題"，法國期待獲得歐盟夥伴的支持。他說，法國不會迅速擱置與澳洲在取消潛艇合同方面的爭端，並正在評估所有應對方案。他表示，“我們的關係非常困難，我們不能像什麼都沒發生一樣行事。我們需要研究所有的選擇。”

歐盟內部市場專員、法國人布雷頓 (Thierry Breton) 表示，“歐洲越來越感覺到與華盛頓的關係出現問題”。他在華盛頓的演講中說， “可能需要停下來重新審視這一關係了”。

法新社援引法國國家元首顧問表示，美國總統拜登與法國總統馬克龍總統之間的電話會談定於本周末之前進行。

另據路透社消息，美國與歐盟將於9月29日為新成立的"美國與歐盟貿易科技委員會"舉行儀式，但在澳英美聯盟（AUKUS）成立後，澳洲取消與法國之間的潛艇合約，影響美歐關係，路透社引述消息人士報道，歐盟外交部押後了一個籌備此委員會的會議。

報道指，根據公開的議程文件，歐盟27國外交官原定舉行的談判會議已經撤回，文件沒有解釋原因，報道引述兩名歐盟外交官指，是歐盟委員會要求押後會議，他們指，原因是要抗議美國與澳洲的協議導致法國利益受損一事。

美國與歐盟6月公布成立貿易科技委員會，預定9月29日在美國匹茲堡舉行儀式，但如今美歐關係出現變化，歐盟委員會主席馮德萊恩9月20日在接受美國有線新聞網絡採訪時表示，美英澳三國的行為是不可接受，歐盟需要知道到底發生了什麼，以及為什麼會發生這樣的事情。