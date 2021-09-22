疑紅歌唱衰  全運會唱社會主義好不討好

在西安舉行的中國全運會開幕式上，閆妮和張嘉譯演唱老歌『社會主義好』引起議論。

中國全運會日前開幕，中國領導人習近平攜第一夫人彭麗媛赴會，當紅藝人閆妮和張嘉譯奉命高唱『社會主義好』迎合，唱的“氣宇軒昂”，卻引起眾說紛紜。據中央社報道，連日瘋傳的那段歌唱畫面，20日晚間起已遭中國影音平台刪除。

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這首歌1957年為“慶祝反右勝利”而作，其中有歌詞說：“社會主義好，社會主義好，社會主義國家人民地位高。反動派被打倒，帝國主義夾着尾巴逃跑了”，這歌唱了幾個月，毛澤東發動了大躍進，六零年起就發生了幾千萬人餓死的大悲劇。

這次西安全運會老調重彈，翻出老掉牙的“社會主義好”，分析指是為了投和習近平總書記的心意，這首歌從激情和情調上都與崇尚毛澤東，喜歡鬥爭，念念不忘共產黨人初心的習近平吻合。

不過，看網上的即時反應，全運會演唱的時候就有網民說氣氛很不正常，讓人聯想到文革架勢。還有人評論，張嘉譯那身打扮，像不像掏糞工人時傳祥又回來的趕腳？閆妮那身打扮，像不像“紅星照我去戰鬥”的氣勢？

時傳祥是文革時期走紅的“全國勞動模範”，以“不怕臟，掏大糞”出名。“紅星照我去戰鬥”可能指的是文革末期電影『閃閃的紅星』，屬於“兒童紅色電影”。

有人不怪全運會演唱的閆妮和張嘉譯：兩位都是好演員，可惜被糟蹋了。

更有人議論，這是在向全世界傳遞什麼信號？大連東芝撤離，三星重工撤離，瑞銀報告顯示，76%的外資企業計畫撤離中國。帝國主義的確夾着尾巴逃跑了!

還有人說，這歌唱得多不吉祥，你說社會主義好了，可是恆大快要倒了，你說帝國主義跑了，帝國主義的資本家真不敢投資來了。

不少網友看了“社會主義好”演唱畫面的第一反應是很突兀，懷疑全運會為什麼非要唱『社會主義好』呢？“21世紀都過去21年了呀，怎麼還唱這樣的歌”，“WG(文革)又要來了嗎？”也有人擔心，全運會唱紅歌也就罷了，可別唱到幾個月後的冬奧會上。

據中央社報道，“社會主義好”的畫面20日晚間起在中國網絡上被全面刪除，在各大影音平台上輸入關鍵詞，已無法找到這段畫面。