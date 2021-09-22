美聯儲維持近零利率稱經濟增長仍存在風險

美聯儲周三結束為期兩天的政策會議，決定維持基準利率逼近於零，並且暗示可能最快明年升息，早於先前預期。美聯儲稱，經濟增長仍存在風險。

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美聯儲周三發表聲明指出，如果美國經濟持續改善，美聯儲將可能很快開始放慢每月購債步調。購債意在降低長期借款利率，以鼓勵借貸和支出。

美聯儲周三一致投票決定，維持短期基準利率逼近於零，但多數成員認為，首度升息將發生在2022年。

這次暗示的升息時間早於先前預期。美聯儲今年6月公布經濟預測時，略過半數的美聯儲成員預期將在2023年開始升息。

美聯儲指，新冠病例攀升，減緩了美國經濟復蘇的腳步，但美聯儲可能準備好很快開始撤回刺激措施。

另外，美聯儲將今年美國經濟增長預測由7%下調至5.9%，估計明年經濟增長放緩至3.8%，2023年進一步減慢至2.5%，長期增長預測中值維持1.8%。

今年通脹率預測由3.4%上調至4.2%，其後兩年均是2.2%。今年核心通脹率預測亦由3%上調至3.7%，明年為2.3%，後年為2.2%。

美聯儲並預計，今年底失業率4.8%，高於之前預測的4.5%，明年回落至3.8%，2023年再降至3.5%，長期預測中值維持4%。

美聯儲表示，如果朝就業及通脹目標方面持續取得進展，並大致符合預期，認為買債步伐可能很快會放緩。當局指，經濟發展前景仍取決於疫情，疫苗接種進展可能會減少公共衛生危機對經濟的影響，但經濟前景仍存在風險。