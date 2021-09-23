中國反對台灣加入CPTPP 台灣譴責"霸凌言論"

針對中國外交部反對"台灣地區"加入任何官方性質的協議與組織，台灣外交部周四表示，中國政府在國際社會霸凌台灣的作法，是兩岸敵意升高的元兇；中國政府應深切自省，勿再與台灣人民為敵。

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台灣22日正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），中國外交部發言人趙立堅周四說，中方堅決反對"台灣地區"加入任何官方性質的協議和組織。

中央社援引台灣外交部周四晚間重申，台灣就是台灣，不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國沒有一天統治過台灣，無權在國際上代表台灣人民；只有台灣民選政府，才能代表台灣2350萬人民參與國際組織及區域經貿機制。

外交部指，政府代表台灣人民申請加入CPTPP，中國政府無權置喙，更何況中國不但不是CPTPP的會員，其貿易體制也廣受國際社會質疑不符合CPTPP的高標準。

台灣外交部指出，中共領導人才在聯合國宣稱"我們過去沒有，今後也不會侵略、欺負他人，不會稱王稱霸"；才沒過幾個小時，中國政府就在台灣申請CPTPP時公開打壓台灣，並且以大規模空中兵力威嚇台灣人民。

外交部表示，這種說一套、做一套的行徑，也只有中國政府做得出來。對中國霸凌台灣的言行，外交部予以最嚴厲的譴責。

台灣的陸委會周四晚也表示，中共阻擋台灣參與國際經濟組織或協議，是以強凌弱，不顧國際組織既有規則。

陸委會表示，台灣已經是世界貿易組織（WTO）、亞太經濟合作會議（APEC）等國際經貿組織的成員，對外參與任何區域經濟合作及協議的談判，是台灣既有的國際權利，任何國家、任何人都無權干涉、置喙。

陸委會說，中共當局長期以蠻橫手段在國際間操作"一個中國"原則的政治框架，試圖矮化台灣，阻擋台灣參與國際經濟組織或協議，只是凸顯"以強凌弱"，不顧國際組織既有的規則，不僅傷害台灣人民情感，無助兩岸關係正向發展，也不會得到國際民主自由國家的普遍支持。

陸委會呼籲北京當局應正視兩岸現實，妥慎做好加入區域經濟整合必要的法規與制度改革調整，提升公平經貿與互惠合作，更應揚棄敵意對抗思維，停止對台灣無理打壓及不理性的政治動作，才真正有助於亞太區域經濟的共榮發展。