中國列美國干預港事清單 有評論指為維持政治張力來「又砌又傾」

中國外交部在官網發布《美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單》，羅列美國自2019年2月以來在涉港問題上的各種行為，包括實施制裁和遊說他國聯合指責中國。時事評論員林和立指，這是中國企圖遊說歐美人士支持其美國干預香港事務的陰謀論，預料作用不大；另一評論員劉銳紹進一步指出，清單可讓中國維持政治張力，以便落實對美既爭鬥亦商討的「又砌又傾」策略，另亦可供支持者作辯論理據。

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國務院港澳辦發言人其後回應指，堅決支持外交部發布的「事實清單」，認為是對美國一再污衊抹黑中國對港管治和制裁中國官員的有力回擊。發言人又說，從清單可見美國的干預是「何等的賣力和赤裸裸」，藉此可讓人更認清美國在民主、自由、人權、法治問題上奉行的虛偽「雙標」、執迷於當教師爺的霸權本質和企圖通過搞亂香港，遏制中國發展的險惡用心。

外交部今(24日)早在網站發布八千多字的「事實清單」，內容共分五類102項，分別是指美國「炮製涉港法案，抹黑中方對港政策，插手香港內部事務，大肆干涉中國內政」；「悍然實施制裁，妄圖阻撓香港國安法和中國全國人大有關決定在香港順利實施」；「污衊詆毀特區事務，妄議香港警方執法行動，破壞香港繁榮穩定」；「包庇支持反中亂港分子，為其兜售“港獨”主張、散播政治謊言提供平台，是非不分、顛倒黑白為違法分子說項」；以及「多邊串聯施壓，糾集盟友聯手干涉香港事務，通過發表聯合聲明等方式對香港事務說三道四、指手畫腳」。當中以第三類的「污衊詆毀特區事務」最多，有48項具體事項，而時間跨度亦最長，由2019年2月時任美國駐港總領事唐偉康表達對港府擬推動修訂《逃犯條例》的擔憂開始，到今年8月初，美國駐港總領館網站刊登香港國安法「見證清單」，詳列被處理的「反中亂港分子」姓名、罪名及判刑結果等信息為止。

時事評論員林和立接受本台訪問時表示，清單內容並無新意，而中國在美國總統拜登對華軟硬兼施之際推出清單，應是「大外宣」手段之一，目的是企圖說服美國支持中國的商界和歐洲方面信納其美國干預香港事務的陰謀。但他相信，成功遊說的作用不大，因為中國對香港公民社會的打壓和法治的破壞，國際社會是有目共睹。

另一評論員劉銳紹則向本台指出，這種做法已是中國常態，就是在與美國保持接觸和談判彈性之時，維持政治張力，實行「又砌又傾」。他續稱，現時中美在國際關係上可說是「無信任可言」，故需維持張力。

至於是否有效，劉銳紹認為，要看受眾是誰。他指出，香港和歐美等地不相信中國論調的，有關清單自然不會有效用；但對中國支持者、親中人士以至要靠中國才可營生者，清單便可作為他們批評美國及相關人士時的「事實依據」，甚至可以作為教育群眾的教材。他笑說，中國仍然相信，宣傳上不斷重複便可成為真理或事實。