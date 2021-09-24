中國微妙加大購進澳大利亞小麥

儘管中國和澳洲貿易陷入嚴重僵局，但中國目前正在搶購澳洲小麥，因為其他地方的作物品質下降導致全球產量不足。中國對澳洲葡萄酒和大麥徵收反傾銷稅，並削減了澳洲煤炭和牛肉的進口。中國或因質量原因取消了法國的小麥而更多購進澳大利亞小麥。

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據路透社今天報道稱，儘管中澳貿易陷入僵局，中國增加澳洲小麥進口以因應全球產出不足。

全球主要糧食生產國澳洲預計將連續第二年獲得豐收，而北半球的生產國則受到惡劣天氣和乾旱的打擊。

中國是世界上最大的農產品進口國，在中澳持續的爭端中，中國對澳洲葡萄酒和大麥徵收反傾銷稅，並削減了澳洲煤炭和牛肉的進口，但在小麥價格徘徊在八年高點附近之際，中國正在尋購小麥。

澳洲國民銀行農業分析師Phin Ziebell說：“當涉及到中國或任何其他國家的糧食安全時，一切都為了以合適的價格獲得優質小麥供應。”Phin Ziebell說，“當然，他們在貿易爭端上擺出了姿態，但糧食供應是關鍵。”

據路透社引述三位貿易消息人士和一位分析師，中國已成為澳洲即將收成的小麥的主要買家。在迄今已售出的2021/22作物年度約500萬噸小麥當中，中國買家收購了近200萬噸，這些小麥將在年底收割。

據一家國際食品供應公司駐新加坡的交易員說，“中國買家因質量問題取消了一些法國小麥船貨，他們正大舉轉向澳洲小麥。”

路透社說，全球小麥價格在8月攀升至2013年以來最高水準，原因是俄羅斯天氣惡劣，美國和加拿大遭逢乾旱，預計主要出口國的產量會減少。據消息人士稱，法國等出口國的質量降級，加重了中國的供應問題。中國最近幾周取消了一些船貨。中國是世界上最大的小麥生產國和消費國，但是在品質與數量上仍有不足。