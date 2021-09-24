加拿大大選落幕 孟晚舟案有新議論

加拿大《環球郵報》報道，美國司法部恢復了與中國通訊巨頭華為公司的談判，可能暫緩起訴孟晚舟，並允許她返回中國。去年兩方也曾談判過，但當時孟晚舟堅持不認罪，談判告吹。如今又再度開啟談判，且美國總統拜登和中國國家主席習近平也在日前舉行電話會議，而加拿大選舉落幕，新一屆政府的對華政策引人關注。這些複雜的因素彼此間會碰撞出新火花嗎？孟晚舟可能回國？ 美中、加中關係能否雲開日見？圍繞這些疑問，相關專家提出新解。

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據自由亞洲報道說，美國正與華為和首席財務官孟晚舟的律師就可能延遲起訴孟晚舟的協議進行討論。如果達成協議，孟晚舟可返回中國。專家稱，即便如此，兩名加拿大人不見得能立即被釋放，美中和加中關係也不見得就雲開日見。

加拿大法律援助組織Access Pro Bono的法律專家吉米言(Jimmy Yan)表示，正在進行的“延遲起訴協議”(deferred prosecution agreement, DPA)，並不一定涉及認罪，可能是允許孟晚舟繳罰款或有其他要求。DPA的目的是適當制裁犯罪行為並阻止不當行為繼續發生，是被告與負責的檢察機關協商達成的自願協議。根據 DPA，刑事訴訟會暫停一段時間。在此期間，被告必須遵守協議條款。 如果被告遵守，則DPA到期時撤銷指控，且不會有犯罪紀錄。 如果被告不遵守，檢方可以在期限內的任何時候恢復指控並尋求定罪。從博弈僵局的角度來看，是嘗試突破的有效手段。

據吉米言說，這步棋對雙方來說，都是很好的下台階，因為孟晚舟的案件可能會在明年春季宣判，加拿大司法部不見得有穩勝的把握。就算孟晚舟輸了，也可以上訴；這代表美國想引渡孟晚舟並不容易，孟晚舟和華為可能不想繼續深陷這個泥潭。“拖延時間，我相信對孟晚舟不利的，儘管孟晚舟在這邊生活無憂，但會導致她很多事情做不了，對華為公司也不利，美國不是想滅掉這個公司，就像對待中國一樣，只是希望它遵循國際秩序和遊戲規則。”

報道說，如果孟晚舟能回到中國，加拿大人 - 康明凱和斯帕弗是否能順利回到加拿大呢？美方和孟晚舟方的談判並不涉及兩加拿大人。吉米言也說，即使孟晚舟能被釋放，他們兩人也不見得立即可以回到加拿大。但他認為，如果孟晚舟案件能解套，至少是加中關係的一個拐點。

不過，加拿大華人政治事務委員會（CCPAC）的聯合創辦人林雯說，即使孟晚舟和兩名加拿大人都如願回到自己的國土，中國和美國、加拿大的關係依然不容樂觀。她說，看起來美國只會對中國更強悍，而且美國已經多次警告，將停止與對中國不夠強硬的國家分享情報，加拿大一定會跟着美國步調走。“特魯多會越發對中國強硬，它的政策一定會跟美國相輔相成的，加拿大早就把中國國企和資金攔在外面，去年就禁止了山東金礦收購加拿大TMC礦業，今年自由黨又主動要求中國移動必須清理掉其在加拿大子公司的股份，否則不讓它在加拿大運營。”

該報道稱，二十國集團（G20）領導人會議將於今年十月底在意大利羅馬舉行，期間西方國家和中國領導人的互動又是一個焦點。