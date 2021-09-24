恆大破產是否會拖累中國經濟？

中國房地產巨頭恆大連日來被推上國際輿論的風口浪尖，雖然昨天周四恆大按期支付了部分債卷利息，讓陷入恐慌的債主們看到了微弱的希望，但是，輿論繼續關注債務高達兩萬億元人民幣，相當於中國GDP2 %的恆大是否會到下？北京政府究竟會任由其到下還是會鼎力救助？一旦恆大破產是否會引發多米諾效應，會對中國經濟乃至世界經濟帶來多大的衝擊？

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在今天的今日經濟節目中，本台綜合各方的評論向大家做一個綜述。

法國的觀點周刊網站近日刊登長篇評論文章，標題是習近平為何任由恆大倒塌？文章介紹了恆大在中國經濟中所佔有的地位，指出恆大成立二十多年來，中國經濟將近29 %由房地產行業支撐，相比之下，法國的房地產行業在GDP中的比例為14%。外界對中國樓市泡沫何時破滅早已擔憂多年，不過，到目前為止，中國政府始終源源不斷地向房地產行業輸血。那麼，恆大這一次又有何不同呢？新冠危機使房地產市場停滯不前，兩年來房價幾乎沒有出現浮動，尤其是中國官方制定房地產行業三條紅線之後，使中國房地產公司普遍陷入危機，恆大的債務與資產的比例並非是其中最最危險的，中國房地產行業僅有18 %地企業符合官方制定的指標。文章引述加拿大中國問題專家Alex Payette的分析指出，恆大危機不排除政治因素，他認為許家印所謂白手起家的勵志故事只不過是傳說，在中國，沒有任何一個商人，包括馬雲在內，可以脫離官方的支持，而他認為，許家印的靠山應該是江派的大老曾慶紅，習近平倘若要打擊曾慶紅，那就很可能首先從他的錢包着手。當然，習近平也完全意識到恆大倒閉所可能造成的社會後果，民眾憤怒的目標很可能最終會轉向黨和政府，為了安撫投資者與購房客戶，北京政府最終很可能會選擇一個折中的解決方案。

北京政府應該不會見死不救，彭博社（Bloomberg）彭博行業研究（Bloomberg Intelligence, BI）駐香港的分析師帕特里克·黃（Patrick Wong）也持類似的觀點，他相信中國政府將會找到一種方法避免房地產行業出現重大危機。但與此同時為了避免給其他開發商開放綠燈，官方也不會向恆大提供全面救濟。他相信中國的國有企業可以幫忙解決危機，收購開發商手中的土地與項目，但是，這個過程可能會十分漫長，在短期內，情況將十分糟糕。

不過，也有海外中文媒體時事評論員認為，恆大暴蕾事實上早在一年前就已經開始，中國政府早已極力挽救，並且注入了大量的資金，恆大既是大到不能倒；也是大到不能救，北京在注入大量資金之後，也開始懷疑這個無底洞深不可探，因而決定讓恆大在可控制的前提下崩潰，讓投資恆大理財項目的個體投資者承擔投資風險，因為這批投資者最終也很可能如2018年投資p2P理財而血本無歸的中國人一樣，他們也只能自認倒黴。

至於恆大倒閉是否會對中國經濟造成巨大衝擊？恆大是否可能成為中國的“雷曼”？ 評論對此頗有分歧，中國國內經濟學者普遍認為恆大倒塌不太可能引發金融危機，雖然他們也承認房地產行業疲軟必將對中國經濟產生負面衝擊。分析人士指出，金融危機爆發在很大程度上與市場恐慌有關，而市場恐慌主要是有心理因素造成，在一個信息封鎖的國度，只要封鎖信息就可以從源頭消除恐慌，因而避免金融危機。相信中國政府在控制信息領域是遊刃有餘。

如果說，美國金融巨頭索羅斯所謂恆大倒閉會導致中國經濟崩潰的說法頗有危言聳聽的嫌疑的話，中國經濟除了恆大之外確實還面臨許多別的麻煩，紐約時報指出，中國的許多工業領域產能過剩，加上建築行業的衰退，促使經濟學家做出了經濟增長放緩的預測。美國銀行周二降低了中國明年的經濟增長預期，從此前的6.2%下調到5.3%。