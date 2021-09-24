支聯會明商解散 鄒幸彤籲會員反對 憂挫公民社會 亦不信「解散救人」傳言

有32年歷史的香港市民支援愛國民主運動聯合會明（25日）日面對是否解散的命運，成員團體將面對艱難抉擇，因為繼正副主席兼元老的李卓人和何俊仁呼籲會員支持解散後，同在獄中還柙的新生代副主席鄒幸彤亦發出公開信，表明反對解散，呼籲會員堅守，稱這是對「獄中人最大的力量」。她不相信「中間人」傳出的「解散救人」說法，憂慮自動解散會對堅持者和公民社會的未來「影響深遠」。

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根據章程，明天的會員大會至少須有20名團體代表出席才符合法定人數要求，但會員可授權他人出席，毋須親自現身。但據本台了解，仍有會員團體憂慮，投反對票會被當局盯上或針對。

鄒幸彤昨在其臉書發表《致支聯會成員團體公開信》，指出支聯會必會解散，分別是自行解散抑或由港府「被解散」。她指出，作為「煽動顛覆國家政權罪」被告的支聯會，早晚會被當局指為「非法組織」，一旦定罪，便可藉《港區國安法》責令支聯會停止運作；但當局已急不及待地表示要引用《公司（清盤及雜項條文）條例》剔除支聯會的公司註冊。保安局長鄧炳強早前建議剔除支聯會的公司註冊時，稱該會可在25日，即特別會員大會舉行之日或之前作出辯解，其後，特首會同行政會議將討論其建議。

她續稱，若「自行解散」，必然對該會堅持了32年的「爭取平反六四」等五大綱領的運動造成一定挫折，令支聯會失去聲音及話語權，斷絕以支聯會之名繼續抗爭的任何可能，日後工作更難展開；相反，若是被取消註冊，只是沒了法律的軀殼，但仍可像其他在極權政體下的公民團體般，不註冊而為公義發聲，「這就是『民心不死，抗爭仍在』的爭取民主必然態度」。

鄒幸彤透露，她8月初獲得保釋後，便有「中間人」傳來不同風聲，包括「如不解散，後果嚴重」，並設下「一周死線」；另又有傳「解散救人」的承諾，但教協、民陣等組織解散後仍逃不過官媒的窮追猛打和追「罪責」，令她對「解散救人」的「承諾」存疑，認為自行解散後，只會讓當局的打壓更肆無忌憚。她相信，政權既已選擇「全面殲滅」公民團體，她選擇「堅持到底」，維持運動能量；若「止蝕離場」，可能會令抗爭被政權弱化為零星的個人反抗，若此，對堅持者和香港公民社會的未來，將是「影響深遠」。而為了自已的選擇，鄒自言「已有長期坐牢獄的心理準備」。

帖文亦回應了李卓人和何俊仁發信呼籲會員支持解散的言論，鄒幸彤開首便表明，不認同二人的意見，覺得二人或許有「另外的考慮」，故雖信任二人的經驗和判斷，但「無法說服自己主動解散是一 個『好』選項，遑論『最好處理』。她認為，政權已經全面亮劍，此時「配合」其行動，不可能換到任何「好處」。

鄒又說，收到傳聞指，明天召開大會的六四紀念館，已被設置針孔和偷聽器，以及反對解散者可能被秋後算賬等，認同紀念館不再是個可以安全討論的地

方。她認為，對方要放出如此風聲，正正說明他們害怕支聯會的道義力量。若有會員出於人身安全的考慮而無法出席、發言，或無法按自己真實的意願投票，她表示十分理解。