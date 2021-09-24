楊振寧北京慶百歲生日

諾貝爾物理學獎得主、中央研究院院士楊振寧22日在北京慶祝百歲華誕，並在清華大學發表演說，內容提到1971年訪問“新中國”是他人生中極為重要的一段。據新頭殼今天報道稱，實歲99歲的楊振寧1922年9月出生於安徽合肥，1938至1944年就讀國立西南聯合大學物理系，先後獲學士、碩士學位；1948年獲美國芝加哥大學哲學博士學位，他原為中華民國籍，1964年入美國籍。有介紹說楊振寧是目前唯一獲得諾貝爾物理學獎的中華人民共和國公民。

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據新頭殼今天報道稱，諾貝爾物理學獎得主、中央研究院院士楊振寧22日在北京慶祝百歲華誕，並在清華大學發表演說，內容提到1971年訪問“新中國”是他人生中極為重要的一段。據該報道，而中國社群網絡、媒體刊登多張現場照片，可以見到其妻子翁帆攙扶陪同。報道說45歲的翁帆當天穿着一襲紅色洋裝，氣質出眾。

楊振寧在演說中表示，他1971年第一次訪問“新中國”，是他人生中“非常非常重要的一段”，當年他從中國原子彈研發者鄧稼先處得知，1964年試爆成功的第一顆原子彈“全由中國人製造”，楊振寧說：“除了在最先略微有一些蘇聯人幫助，後來基本上是中國人自己做的”，這是他第一次對新中國有了一點認識，也對他以後50年的人生軌跡有非常重大的影響。

楊振寧創立“楊－米爾斯規範場論”（Yang-Mills gauge theory），並提出“楊－巴克斯特方程”（Yang-Baxter Equation），又與美國華人物理學家共同提出“宇稱不守恆原理”，獲得1957年諾貝爾物理學獎，成為最早獲得諾貝爾獎的華人，還被《物理教師》期刊列為歷史上傑出的18位物理學家之一。

該美國華人物理學家是指李政道。

據該報道，實歲99歲的楊振寧1922年9月出生於安徽合肥，1938至1944年就讀國立西南聯合大學物理系，先後獲學士、碩士學位；1948年獲美國芝加哥大學哲學博士學位，他原為中華民國籍，1964年入美國籍。現為中國中科院院士，北京清華大學高等研究院名譽院長、教授。

該報道稱，楊振寧髮妻杜致禮2003年逝世，他隔年再娶小54歲、時年28歲的翁帆，“爺孫戀”一度引起社會熱議。