歐洲企業不贊成中國更高水平自力更生

一個歐洲商業團體表示，中國應該放棄由中國國家主席習近平推動的更高水平自力更生的最高戰略，否則恐將損害創新和增長前景。

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中國歐盟商會呼籲中國放棄自力更生戰略，否則恐損害創新和增長前景。據路透社報道說，中國歐盟商會的報告說：“有令人不安的跡象表明，中國正日益向內轉...這種趨勢使人們對該國未來的增長軌跡產生了相當大的懷疑。”中國歐盟商會主席伍德克(Joerg Wuttke)在一次簡報會上說，對政治控制的渴望和“對波動的恐懼”是罪魁禍首。

中國一直試圖在其長期發展中減少對海外市場和技術的依賴，這是由中美裂痕加深而帶來的轉變，即所謂的“雙循環”戰略。

報告指出，繼續對國有企業提供政策支持，國家安全問題對經濟政策產生“令人不安”的影響，以及努力強化對私營部門的控制，將拖累創新和效率。報告說，“儘管這種做法的成本可能在幾年內無法察覺，但卻是相當巨大，不應被忽視。”報告說，雙循環將要求中國“偏離”1970年代改革的精神，可能導致外國投資減少，資源錯配，並引發國外更強的抵制。1970年代的改革開放了中國的經濟，並激發了持續數十年的快速增長。據伍德克說，“中國面臨著小題大做的風險，”

中國決策層強調，中國將繼續開放並歡迎外國公司。但歐盟商會報告說，雖然一些擁有中國所需技術的外國公司受到歡迎鼓勵，如化工行業，但其他公司卻沒有。

據該報道，一些網絡設備和服務的外國供應商告訴商會，由於以國家安全為由加強審查，“市場退出是不可避免的”。例如，醫療設備的供應商有時無法銷售他們的產品，因為醫院試圖“購買中國產品”，伍德克說。

報告還敦促中國緩和對歐洲針鋒相對的制裁，這些制裁阻礙了中歐一項關鍵投資協議獲批。

據伍德克說，外國公司為中國的稅收、貿易和就業做出了重大貢獻，反過來，中國仍然是歐洲公司的一個關鍵市場，在疫情期間幫助支撐了業務。伍德克說，“在許多情況下...是中國的業務穩定了總部，從根本上說也給商會帶來了業務。”