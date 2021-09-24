歐洲央行行長：恆大如果破產，對歐元區的影響“將是有限的”

法新社從法蘭克福報道，歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)周五淡化了負債纍纍的中國房地產巨頭恆大如果破產會對歐元區造成的影響。

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拉加德女士在接受CNBC電視頻道採訪時表示說：“我對中國股市的最近的發展有着清晰的記憶，它們在世界範圍內曾產生影響”，但是，“在歐洲，尤其是在歐元區，直接的風險將是有限的。”

拉加德女士補充說，“目前，我們看到的是，影響和風險將是以中國為中心的。”不過，鑒於全球金融市場的相互關聯性，拉加德女士說歐洲央行正在密切關注局勢的發展。

當被問及歐元區持續通脹的風險時，拉加德女士表示，她預計“明年將恢復更加穩定”，因為她說，“價格上漲的許多原因都是暫時的”，“與能源價格有很大的關係”。拉加德女士還表示，另一個主要的臨時影響因素是德國上調了增值稅，而此前2020年下半年，德國因疫情為了指出消費，把增值稅下調了3個百分點。

恆大這家私營企業集團深陷2600億歐元的債務中。出現支付違約的話，可能會導致中國建築業急劇放緩，並導致世界市場的動蕩。

曾經是中國最富的富人之一的恆大集團董事長許家印，他周三晚間強調，恆大應該“盡一切可能來履行”其承諾。