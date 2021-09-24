法國參議員訪台：中國譴責違背“一中原則” 法專家回應“法國三權分立”

儘管中國駐法國大使盧沙野多次施壓，法國國會參議院正式宣布參議院友台小組主席阿蘭李察率領的參訪團將於10月4日至11日訪問台灣。

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參訪團將由李察領隊，成員包括兩名小組副主席，共和黨議員布瑞桑（Max Brisson）和社會黨議員維里尼（André Vallini），以及中間派政黨UDI的參議員、同時也是友台小組秘書卡迪克（Olivier Cadic）。這將是李察自2015年接任參議院友台小組主席以來，第三度造訪台灣。

台灣外交部周四確認了上述消息，台灣外交部表示法國參議院的訪台計畫從今年三月就已經初步規畫，雖然中方反覆阻撓，但是，參議院訪問台灣的意願並沒有改變。

法國參議員訪台計畫今年初曝光後引發北京的不滿，中國駐法大使盧沙野今年2月及3月曾經兩度致函阿蘭李察，要求取消訪台計畫。引發李察的強烈不滿，他曾經公開表示，將維持原定計畫，並且反駁盧沙野所謂訪台目的是向台獨勢力釋放鼓勵信號的言論。

中國駐法使館周四又在使館網站發表文章，指出法國參議員具有官方身份，不論以何種名義訪問台灣，同台灣當局進行官方接觸，都嚴重違反法國所奉行的一個中國政策，都將被“台獨”分裂勢力所利用，不僅損害中方核心利益，破壞中法關係，最終也將損害法國自身的聲譽和利益。盧沙野再度表示希望有關人士三思而行，重新考慮他們的訪台決定。

至於法國參議院代表團出訪台灣是否違背法國政府遵守的一個中國原則，對此，法國戰略研究基金會的中國問題研究專家，巴黎政治學院教師Antoine Bondaz的回答說，法國是一個三權分立的國家，法國的議會並不能夠代表法國政府，在過去，無論是左翼還是右翼政府執政期間，都有法國參議員前往台灣考察。他說，應該向中國駐法大使解釋法國的政治制度，作為中國政府的代表，中國大使自然有權發表他的觀點，但是，法國方面必須向中國大使作出解釋。