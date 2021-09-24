海航陳峰與譚向東問題鬧大 指涉違法犯罪

中國海航集團今晚發布公告指出，海南省公安機關通知，集團董事長陳峰、首席執行官譚向東因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施。至於具體原因，目前尚不明朗。

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據中央社今天報道稱，海航集團晚間透過官方微信帳號發表公告，海航董事長陳峰CEO譚向東涉違法犯罪遭限制行動。公告並強調海航集團及其成員企業運轉“穩定有序”，破產重整工作依法順利推進，生產經營不受任何影響。

近年來陷入嚴重財務危機的海航集團，今年1月間正式宣布破產，母公司及多家上市子公司並展開資產重整。3月中，海南省高級法院公告，裁定對海航集團等321家公司進行實質合並重整，並指定海航集團管理人擔任321家公司實質合並重整案管理人。

9月12日晚間，海航集團公告，由遼寧方大集團和國資背景的海南省發展控股正式入主，成為海航集團航空和機場業務的戰略投資者。

據該報道，海航集團當時表示，遼寧方大集團將成為海航控股的戰略投資者、海南省發展控股將成為海航基礎設施投資集團的戰略投資者。若順利投資完成，這兩家戰略投資者可能成為控股股東。依照規畫，海航集團將於27至30日召開破產重整各程序第2次債權人會議。