紐約時報：《紅色輪盤》在中國政府與企業互動的“黑盒子”上鑽了個孔

美國紐約時報報道：本月出版的《紅色輪盤：當代中國財富、權力、腐敗和復仇的內幕故事》(Red Roulette: An Insider’s Story of Wealth, Power, Corruption and Vengeance in Today's China)一書顯示了政府官員如何故意模糊規則、讓鎮壓的威脅始終存在，從而限制企業家群體在該國發展中所起的作用。

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刊登對這本書作者沈棟採訪的紐約時報表示：雖然書中描述的許多事情都無法得到獨立核實，但沈棟對金錢與中國政治相互作用的一手觀察是毋庸置疑的。沈棟的前妻段偉紅與中國前總理溫家寶的家人關係密切，是《紐約時報》2012年一篇調查性報道的核心人物，該報道揭示了溫家寶家人控制的巨大隱秘財富。雖然段偉紅已於2017年9月失蹤，但沈棟說，段偉紅曾在這本書發行前不久聯繫過他，敦促他不要出版這本書。

紐約時報評論說：一些讀者可能很難同情這對曾經的權力夫婦以及像他們這樣富有的中國商業領袖。但這本書描述了他們通過與有權勢的政府官員進行不正當往來，從而積累了大筆財富，他們利用這些官員的影響力讓相關交易成為可能。當然，金錢與政治的組合在世界各地都滋生了腐敗。沈棟告訴紐約時報：“在中國要做成每一件事都要進入模糊地帶，大家都是在刀口上舔血。”

紐約時報指出：沈棟的書出版之際，中國企業家群體的未來正變得不確定。政府已在打擊最成功的民營企業，包括電子商務巨頭阿里巴巴集團和網約車公司滴滴，還判處了那些膽敢批評政府的商業領袖長期監禁。儘管他們有缺點、犯錯誤，甚至犯罪，但中國的企業家群體在幫助國家擺脫貧困、把中國建成世界第二大經濟體上起到了重要作用——這是中共不願承認的。

中國最高領導人習近平在追求“共同富裕”的努力中敦促企業大亨與國內其他人分享財富，引發了人們對國家可能扼殺私營部門、讓中共對日常生活擁有更大影響的擔憂。

沈棟在書中寫道：“共產黨對鎮壓和控制幾乎有一種動物本能，這是列寧主義體系的基本原則之一。任何時候，該黨有能力轉向鎮壓，它都會的。” “在中國權力是一切，錢算個老幾，“企業家也是被黨壓迫的階層。” “只有在危機時期，黨才會放鬆控制，允許更多的自由企業和更多的自由，中國不斷增長的經濟為該黨提供了一個恢復其主導地位的機會。” “以前是經濟掛帥，從習開始是政治指導。這是毋庸置疑的。”

沈棟認為，企業家階層的大多數人都意識到體制有問題，但很少有人願意說出來，因為發聲成本太大。許多商界人士都在設法將資產轉移到海外，至少是部分資產，他說道。很少有人願意長期投資，因為風險太大，太難做。“搞長線的是傻子。”

紐約時報文章認為：沈棟的觀察與其他人的說法相符。北京的一名女商人告訴作者：《紅色輪盤》在中國政府與企業互動的“黑盒子”上鑽了個孔。兩位房地產大亨給我講述過他們的屈辱經歷——為了讓項目獲得批准，他們不得不在某個官僚的辦公室外站了好幾個小時。

為了讓機場物流中心項目得到批准，沈棟有幾年幾乎每天晚上都請官員吃飯，每頓飯都要喝茅台。他的員工還給官員們送高級茶葉，為他們跑腿，滿足他們妻子和孩子的要求。沈棟在書中寫道，有一名員工由於陪同許多人去洗桑拿的次數過多，甚至洗到脫皮。機場和機場所在區政府的最高官員在項目建設期間換了三茬。每次換人後，沈棟的團隊都不得不重新開始討好官員的過程。