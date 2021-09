溫家寶

紐約時報:《紅色輪盤》在中國政府與企業互動的“黑盒子”上鑽了個孔

被指溫家寶家族白手套的段偉紅失蹤四年 前夫出版回憶錄《紅色輪盤》 © book google.com

美國紐約時報報道:本月出版的《紅色輪盤:當代中國財富、權力、腐敗和復仇的內幕故事》(Red Roulette: An Insider’s Story of Wealth, Power, Corruption and Vengeance in Today's China)一書顯示了政府官員如何故意模糊規則、讓鎮壓的威脅始終存在,從而限制企業家群體在該國發展中所起的作用。