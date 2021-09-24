習近平與阮富仲通話 提共同維護共產黨執政安全

據中國官方新華社消息說，中共總書記習近平今天與越共總書記阮富仲通話時強調，捍衛共產黨執政安全和社會主義制度安全是雙方最根本共同戰略利益。他還說，雙方要維護南海和平穩定，反對病毒溯源政治化。越南官方媒體人民報網至此沒有報道阮富仲與習近平通電話消息。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，習近平通話越共總書記，提捍衛共產黨執政是共同利益。據新華社說，習近平向阮富仲表示，中越兩國是山水相連的社會主義鄰邦，是具有戰略意義的命運共同體。在世界百年變局和世紀疫情疊加作用的複雜形勢下，雙方有很多的共同利益和共同關切。習近平並強調，捍衛共產黨執政安全和社會主義制度安全是中越雙方最根本的共同戰略利益。雙方要開展好理論研討、幹部培訓、地方黨委合作等機制化交往，深化兩黨兩國對口部門交流互鑒，加強輿論引導，並要加快發展戰略對接等。

習近平也提出，雙方要加強國際和地區事務協調和配合，維護南海和平穩定，反對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒溯源政治化，踐行真正的多邊主義，推動構建人類命運共同體。

中國官方報道說，阮富仲表示，越方高度重視並始終將發展越中全面戰略合作夥伴關係作為頭等優先，感謝中方為越方抗擊疫情和恢復經濟社會發展提供的寶貴支持與幫助。阮富仲並稱，越共願與中共加強黨際交往，增進政治互信，深化治黨治國經驗交流，推動雙方在經貿、抗疫、人文、地方等各領域加強互利合作，促進雙方社會主義事業和兩國關係不斷發展，共同促進區域和世界和平穩定。