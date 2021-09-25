加媒要當局吸取孟晚舟案教訓：中國是一個危險的國家

9月24日星期五，一個為期三年的外交和司法傳奇結束了：根據與美國司法系統達成的協議，中國電信巨頭華為的首席財務官孟晚舟得以離開加拿大，過去1000多天，孟晚舟一直被軟禁在那裡。同日中國釋放了兩名被逮捕和監禁了三年的加拿大人。

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據本台報道稱，兩個加拿大邁克爾獲釋返國的消息在加拿大受到歡迎，但今天上午的加拿大媒體對這種 "人質外交 "提出了非常嚴厲的批評。

在《Le Devoir》看來，被釋放的兩名加拿大囚犯是 "政治人質"。儘管中國一直否認孟晚舟的被捕與幾天後發生的加拿大人被捕之間有任何聯繫。但據《Le Devoir》說，在加拿大被稱為 "兩個Michaels "的人是華為主管被捕的附帶受害者。

《環球郵報》敦促加拿大當局吸取教訓。該報回顧了兩名加拿大人與孟晚舟的拘留條件：三年來，兩個加拿大人被關在一個每天24小時都有亮燈的小牢房裡。而孟晚舟則在她位於溫哥華的豪宅里享受假釋。 《環球郵報》說，加拿大必須從這個案件中吸取教訓。畢竟，中國已經利用拘留加拿大公民來恐嚇渥太華政府。

《La Presse》指控中國是一個 "危險 "的國家。《La Presse》在其社論中說："這個事件的結局沒什麼是好的，加拿大被捲入了兩個世界超級大國的地緣政治爭鬥。問題是，加拿大不能反對美國，美國最初要求引渡中國華為高管。因為如果加拿大開始對美國說不，向中國屈服，我們要在哪裡才能停得下來呢？"該報最後說："這個故事應該提醒我們一件事：中國是一個危險的國家。"

那麼中國方面呢？據法新社報道說，北京方面周六（9月25日）表示，對華為高管的指控完全是捏造的，根本就是政治迫害。 " 中國央視CCTV援引中國外交部發言人的話說："對孟晚舟的所謂欺詐指控，完全是捏造的。”