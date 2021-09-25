孟晚舟回國官媒涌動 但未提2加人Michael獲釋與孟晚舟法庭認錯

遭控詐欺的華為財務長孟晚舟與美國檢方達成緩起訴協議，獲釋搭機離開滯留逾千日的加拿大。中國官媒歡迎她今晚返回“祖國”，但隻字未提2名遭北京關押後釋放的加國公民以及孟晚舟獲釋細節。官方媒體將孟晚舟獲釋歸功於中國強大與政府努力。

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據中央社今天報道稱,中媒歡迎孟晚舟返國,隻字未提獲釋加國公民。

稍早，加拿大總理特魯多表示，孟晚舟獲釋後數小時，加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）也將返國。

路透社消息說，中國官媒歡迎孟晚舟回到“祖國”，但完全沒有提及康明凱、斯帕弗這2名因北京明顯報復行動而遭拘留的加拿大公民。

中央電視台（CCTV）引述孟晚舟在機上撰寫的聲明稱，當她接近“偉大祖國的懷抱”，雙眼忍不住熱淚盈眶，她還說，“沒有強大的祖國，我今天就無法重獲自由”。

該報道稱，孟晚舟撰寫聲明時，她搭乘的飛機正掠過北極上空，以避開美國領空。

新華社則將孟晚舟獲釋歸功於“中國政府的不懈努力”。

中共官媒“環球時報”（Global Times）總編輯胡錫進在推特（Twitter）上發文稱，“孟晚舟經歷了痛苦的3年，這也是國際關係陷入混亂的3年”。他還說，“肆意拘留中國人是不被允許的”。

有消息說，推特在中國仍然遭禁。

不過，胡錫進或其他中媒皆未提及康明凱和斯帕弗返回加國一事，微博上也鮮少看見他們獲釋的相關回應。

2018年12月，加拿大應美國當局要求逮捕在溫哥華轉機的孟晚舟。中國數日後以涉嫌刺探情報為由，拘留康明凱和斯帕弗，並否認這是“人質外交”。