孟晚舟究竟認錯了沒有？中國官媒稱不認罪不接受巨額款罰是正義底線

中國電訊設備供應商華為太子女孟晚舟引渡案終於落幕，她與檢方達成協議後周五（24日）在加拿大乘搭專機回中國。中國多間官媒先後發表評論，當中指出孟晚舟不認罪，華為公司不接受巨額罰款或賠償，形容“這是正義的底線”。另有官媒形容，孟晚舟獲釋是黨中央堅強領導、中國政府不懈努力、全中國人民鼎力支持的結果，同時是中國人民的重大勝利。

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據東網今天報道說，孟晚舟獲釋回國，官媒稱不認罪是正義底線。

該報引述中國官媒報道指，孟晚舟在視像聽證會上向美方只承認有關案件的“事實陳述”，但表示“不認罪”是維護了自己和華為公司的尊嚴。這一歷時1,000多天、轟動全球的案件，今次結果同時維護了中國的國家尊嚴。此案讓世界看到美國為達政治目的無所不用其極的兇狠，以及他們對規則的無視，孟晚舟案將是美國永恆的污點。

文章又批評，美、加不能如此野蠻地對中國商務人士實施政治迫害，這就是整個中國的明確態度。拘捕孟晚舟的舉動不但打破國際秩序，同時刺激了大國博弈的行動層面，其造成的破壞亦是深遠，中方希望在案件告一段落的時候，華盛頓能夠有所反思。

該報道稱，另針對涉嫌間諜罪的加拿大公民斯派佛和康明凱也得以取保候審返回加拿大，官媒重申二人所犯下的刑事罪與孟晚舟無辜的政治蒙難在性質上截然不同，加拿大及西方顛倒黑白的敍事蒙蔽不了世人的眼睛，改變不了人們對孟晚舟案來龍去脈的常識性判斷。

該報另一項報道指美檢方指孟晚舟涉欺詐陰謀，與延緩起訴協議不符。

根據美國政府與中國科技巨企華為太子女孟晚舟，周五（24日）透過視像在美國紐約市布魯克林區法院達成延緩起訴協議，孟晚舟承認曾就華為在伊朗業務誤導滙豐銀行，作為美國撤回引渡要求的交換條件。惟有觀點指出，美國司法部發表的協議文件中無認罪相關字眼，質疑檢方提到欺詐陰謀的說法。

在一份4頁的事實聲明中，孟晚舟承認於2013年，她就華為與在伊朗營運的旗下子公司Skycom之間的關係，向滙豐銀行作不實陳述，指這間公司是華為合作的第三方，導致該銀行提供的服務違反了美國對伊朗的制裁。布魯克林的代理聯邦檢察官博克曼（Nicole Boeckmann）指出，孟晚舟簽署暫緩起訴協議，意味她承認了她在對一全球金融機構的欺詐陰謀（scheme to defraud）中的主要責任，即她和其同事共同努力就華為在伊朗的活動，欺騙全球金融機構、美國政府和公眾。

該報道稱，惟在美國司法部發表的協議文件和附件中，對於孟晚舟的不實陳述最多隻用了“不真實”（untrue）形容，而非欺詐陰謀或認罪之類的字眼，有觀點質疑檢方的說法才有欺詐嫌疑。

該報道說，華為未有置評，亦不會參與有關孟晚舟的協議，將繼續抗辯該公司所面臨的指控，但有分析指檢察官將可利用孟晚舟承認誤導的部分來對付該公司。