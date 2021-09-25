孟晚舟認錯方能獲釋？ 美媒分析拜登政府遏制華為不會放鬆

在加拿大滯留近3年的華為財務長孟晚舟與美國司法部達成協議，今天終於獲釋得以返回中國。美國媒體認為孟晚舟案雖暫告落幕，但基於科技競爭，美國不會放鬆遏制華為。據紐時指出，孟晚舟獲釋不代表完事，美國司法部對華為公司的刑事控訴仍在，且美國檢方可能會拿孟晚舟在協議里坦承不法的供詞當證據，繼續對付華為。

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據中央社今天引述報道稱，華為財務長孟晚舟24日獲釋得以返回中國。美國媒體分析認為，孟晚舟案雖暫告落幕，但基於科技競爭，美國遏制華為的行動不會放鬆。

據“華盛頓郵報”指出，孟晚舟向美國檢方承認，掩飾華為違反美國對伊朗的制裁而逕自與伊朗做生意。儘管孟晚舟為滿足協議相關條款坦承不法，但在美方緩起訴里她不用認罪。

美國檢方表示按緩起訴協議，司法部將向加拿大撤銷引渡孟晚舟赴美受審，只要她這段期間遵守協議未再涉不法，美方會於2022年12月1日撤回對她控罪。

“華爾街日報”引述協議指出，人在加拿大的孟晚舟以視訊參加紐約布魯克林的美國聯邦法院庭訊，她坦承做錯事以換取美方緩起訴並撤銷對她電彙、銀行詐欺等指控。

孟晚舟已在當地時間24日傍晚從溫哥華搭機返國。

孟晚舟在一份4頁的案情聲明裡坦承，她2013年向銀行作不實聲明，隱瞞華為與一間在伊朗營運子公司間的關係，以致銀行違反美國制裁令為她們服務。

現年49歲的孟晚舟是華為創辦人任正非之女，2018年12月加拿大應美國請求趁孟晚舟在加國轉機時逮人，在美、中、加引發軒然大波。在加國法院撤銷一切行動限制後，孟晚舟傍晚在法院外宣讀一份聲明，感謝親友們這段時間相挺，稱過去3年她的生活被攪得翻天覆地。

美國司法部2019年1月起訴孟晚舟，指控她涉及電彙與銀行詐欺。知情人士透露，這段司法攻防期間，孟晚舟大多待在溫哥華的豪宅，受法院指派的保安人員監控，大部分時間都是與法律團隊討論自己的案子、利用線上工具練習英文、作畫與運動。

孟晚舟獲釋時值美中關係持續下滑，包括美國上周宣布與澳洲、英國建立AUKUS戰略聯盟並為澳洲建造核潛艦，以及美國總統拜登在華府與日本、印度、澳洲領袖舉行四方安全對話（Quad）峰會。

多次參與美中矚目法律案件的美國律師柯恩（Jerome A. Cohen）說：“希望它（孟晚舟獲釋）能開啟一條解決諸多困擾美中問題的道路。”

華爾街日報早前披露，其實特朗普政府去年底時就與孟晚舟的律師討論過類似協議，但當時因孟晚舟仍堅稱沒有任何不法而觸礁。

一些呼籲對中國採取強硬立場的美方國安專家覺得，釋放孟晚舟形同舉白旗，還會被中國政府拿來說事。特朗普政府時代的白宮國家安全會議中國事務主任特賓（Matt Turpin）說：“我想北京會得出結論，即採取對應的扣押人質會有效，且華府一遇施壓就會屈從。”

據“紐約時報”指出，歷時3年之久的孟晚舟案得以落幕，表明拜登政府和中國能在重大爭端里達成某種和解，然而拜登同時也在白宮首度與澳洲、日本、印度3國領袖會面，共謀抗中對策，顯示美中仍處複雜的競爭階段。

據該報道，孟晚舟案的意涵不光只是她個人能否獲釋，而在於美國力阻華為與中國主宰5G通聯網絡。華為已成美中兩強高度競爭的象徵，也彰顯兩國都決心將舉國之力投入以贏得益發激烈的技術競爭。美國在特朗普主政時開始威脅或說服盟友不要購置華為設備。

據紐時指出，孟晚舟獲釋不代表完事，美國司法部對華為公司的刑事控訴仍在，且美國檢方可能會拿孟晚舟在協議里坦承不法的供詞當證據，繼續對付華為。