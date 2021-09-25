支聯會解散：京港官員齊聲續追責 蔡耀昌籲當局陽光執法證合法

香港市民支援愛國民主運動聯合會雖已議決解散，但並未換來當局口頭上的寬容。保安局長鄧炳強表明，違法團體不會因為解散便可免除刑事責任，當局亦會繼續把支聯會剔除於公司註冊名單的行動；國務院港澳事務辦公室亦發表聲明，支持港府繼續調查支聯會涉嫌違法的行為，依法追究到底。支聯會秘書蔡耀昌響應指，警方行動不由該會控制，但當局行動應在陽光下進行，至於有關行動是否合法合憲，港人自會監察。

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保安局本月10日發信支聯會，指該會危害國家安全，將在聽取該會辯解後，以決定是否在今(25日)天起的往後，向特首會同行政會議建議，把支聯會從公司登記冊中剔除。

正在監獄還柙的支聯會副主席鄒幸彤以個人身分在限期日回復保安局，否認警隊國家安全處人員洪毅在建議書中對該會的指控及相關依據，指建議書中羅列支聯會過去32年來所有的活動，均是「合法舉行」，並往往獲得警方及相關政府部門的大力協助，如提供場地、安排交通改道、發出不反對通知書等，但國安處如今將此等活動指為危害國安，豈非有指責同僚為協助危害國安之「共犯」之嫌？

鄒幸彤又反駁國安處指1989年的「天安門事件」是一場意圖推翻中共領導和顛覆中國的反革命暴亂，她強調，那是民主運動，絕不接受當局以「暴亂」為借口而合理化屠城責任。另外，對於國安處以「結束一黨專政」和「建設民主中國」兩個支聯會綱領因為要求建立與憲法不相符的政治制度而危害國家主權，鄒幸彤亦不敢苟同，她援引國家主席習近平亦曾修訂憲法，把習近平思想寫入憲法，又取消國家主席的任期限制，更大改國家機關的基本架構，其實都是在建立一個與舊憲法不同的政治制度，做法與支聯會一樣；而構思「一國兩制」的鄧小平，在國安眼裡可能成了「無視憲法的法外狂徒」。

保安局長鄧炳強今早出席電台節目時，沒有回應是否接納鄒幸彤的解釋，只是說會根據支聯會的解釋，向行政長官會同行政會議提交詳細報告，由行會決定是否撤銷支聯會的公司註冊有關行動與支聯會解散是兩回事，可同步進行。他續稱，任何組織都有權自行解散，但若果組織有違法行為，不會因為解散而不需要負上法律責任。

港澳辦發言人其後發聲明，支持警方依法追究到底，又指支聯會解散是「反中亂港」組織的必然下場，批評支聯會提出顛覆國家政權的綱領，攻擊抹黑以煽動民眾對中共和中央政府的敵視甚至仇恨，以達到推翻中共的領導和社會主義制度的目的，所作所為，已嚴重危害國家安全。