越南抗議中國軍機在南海違反了越南主權

據中國媒體消息說，多架搭載着南沙守備部隊退伍老兵的運-20戰略運輸機上周四分別從中方所稱的“永暑礁、渚碧礁、美濟礁”機場起飛，返回中國。越南政府周四抗議中國軍機上周在南海執行運輸任務，表示這違反了越南主權。

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據自由亞洲報道，越南政府周四抗議中國軍機上周在南海執行運輸任務，表示這違反了越南主權。根據中國媒體報道，多架搭載着南沙守備部隊退伍老兵的運-20戰略運輸機上周四分別從中方所稱的“永暑礁、渚碧礁、美濟礁”機場起飛，返回中國大陸。國際社會將中方所稱的南沙群島稱為斯普拉特利群島。

這三座礁石被中方控制，但台灣、越南和菲律賓也宣稱對它們擁有主權。

該報道稱，越南外交部發言人黎氏秋姮周四在例行記者會上說，越方要求中國尊重越南在斯普拉特利群島擁有的主權，並立即停止類似軍事行動。她還補充說，中國應該遵守國際法，以及中越領導人對於南海遺留問題的共識。