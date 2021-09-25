越南抗議中國軍機在南海違反了越南主權 發表時間： 25/09/2021 - 11:37 永暑礁鳥瞰 © 維基百科 照片 作者： 小山 2 分鐘 據中國媒體消息說，多架搭載着南沙守備部隊退伍老兵的運-20戰略運輸機上周四分別從中方所稱的“永暑礁、渚碧礁、美濟礁”機場起飛，返回中國。越南政府周四抗議中國軍機上周在南海執行運輸任務，表示這違反了越南主權。 廣告 繼續瀏覽後續 據自由亞洲報道，越南政府周四抗議中國軍機上周在南海執行運輸任務，表示這違反了越南主權。根據中國媒體報道，多架搭載着南沙守備部隊退伍老兵的運-20戰略運輸機上周四分別從中方所稱的“永暑礁、渚碧礁、美濟礁”機場起飛，返回中國大陸。國際社會將中方所稱的南沙群島稱為斯普拉特利群島。這三座礁石被中方控制，但台灣、越南和菲律賓也宣稱對它們擁有主權。該報道稱，越南外交部發言人黎氏秋姮周四在例行記者會上說，越方要求中國尊重越南在斯普拉特利群島擁有的主權，並立即停止類似軍事行動。她還補充說，中國應該遵守國際法，以及中越領導人對於南海遺留問題的共識。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 中國 越南