世界互聯網新一屆大會開幕

中國發起的世界互聯網新一屆大會今天開幕。今年的大會主題為“邁向數字（數位）文明新時代—攜手構建網絡空間命運共同體”。有別於去年因疫情縮小規模並以論壇的方式舉行，今年採用“線上+線下”結合的方式舉辦。中國國家主席習近平賀信強調數位安全。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，中國發起的世界互聯網大會今天開幕。中國國家主席習近平致賀信強調，中國願和世界各國一起“築牢數字（數位）安全屏障，讓數字文明造福各國人民，推動構建人類命運共同體。”

據中國央視新聞說，習近平在致賀信開頭強調，數位技術正以新理念、新業態、新模式全面融入人類經濟、政治、文化、社會、生態文明建設各領域和全過程，給人類生產生活帶來廣泛而深刻的影響。據新加坡指出，當前世界百年變局和世紀疫情交織疊加，“國際社會迫切需要攜起手來，順應資訊化、數字化、網絡化、智慧化發展趨勢，抓住機遇，應對挑戰。”

習近平還強調，中國願和世界各國一起，共同擔起為人類謀進步的歷史責任，“激發數字經濟活力，增強數字政府效能，優化數字社會環境，構建數字合作格局，築牢數字安全屏障，讓數字文明造福各國人民，推動構建人類命運共同體。”

中央社說，今年的大會主題為“邁向數字（數位）文明新時代—攜手構建網絡空間命運共同體”。有別於去年因疫情縮小規模並以論壇的方式舉行，今年採用“線上+線下”結合的方式舉辦。除了有數十場論壇，藉由網絡傳播，讓中國與國外的與會人員，可在線上或線下平台，共同討論全球網絡相關議題。