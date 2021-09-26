台灣陸委會批國民黨新主席朱立倫不應昧於事實、迎合對岸主張

國民黨主席選舉結果昨天揭曉，由朱立倫勝出。習近平今天上午發賀電重申“九二共識”與反“台獨”。朱立倫則在覆電錶示，兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後兩黨在“九二共識”“反對台獨”基礎上，求同尊異，增進互信融合，加強交流合作。台灣陸委會今天批評朱立倫不應昧於事實、迎合對岸主張。

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據中央社今天報道稱，甫當選國民黨主席的前新北市長朱立倫今天回復中共總書記習近平賀電時稱，盼今後在“九二共識”等基礎上求同尊異。

台灣陸委會批評朱立倫不應昧於事實、迎合對岸主張。台灣大陸委員會今天下午以書面形式表示，朱立倫甫當選國民黨黨主席，更應充分掌握台灣主流民意，不應昧於事實、迎合對岸主張，甚至把中共製造台海緊張、破壞現狀的惡劣行徑，歸咎於民進黨政府。陸委會表示，這種黑白不分的說法不僅反映其所帶領的國民黨，將自甘成為中共對台統戰分化的頭號對象，也等同預告國民黨未來的兩岸政策，將和台灣民意愈行愈遠。

據陸委會指出，台灣的未來是由2350萬台灣人民所決定。在野黨應理解中共強制定義下“一中原則”的“九二共識”，已明確否定國家主權，一再以此為前提與中共互動，完全無法獲得台灣民意的支持。

陸委會還表示，政府重申唯有透過政府處理涉及公權力與政治議題的兩岸事務，才能確保國家最大利益。在野黨任何交流事項必須合於政策與交流法規，並與政府共同團結捍衛國家主權尊嚴與台灣整體利益。