國民黨選出新主席 習近平電賀 朱立倫即覆

前新北市長朱立倫當選國民黨主席，中國共產黨總書記習近平今天發出賀電；朱立倫則在回複電文中表示，深盼今後兩黨在“九二共識”、“反對台獨”基礎上，求同尊異，加強交流合作。此前習近平電賀中期望國共兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。

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據中央社今天報道稱，前新北市長朱立倫當選國民黨主席，中國共產黨總書記習近平今天發出賀電；朱立倫則在回複電文中表示，深盼今後兩黨在“九二共識”、“反對台獨”基礎上，求同尊異，加強交流合作。

國民黨主席選舉結果昨天揭曉，由前新北市長朱立倫勝出，中國共產黨今天發出賀電，重申九二共識與反台獨，並表示期望國、共兩黨合作，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。

朱立倫在上午回複習近平的賀電中指出，兩岸關係30多年來，在兩黨不斷的努力推動下，各層面的交流合作獲得相當良性的進展。惟近年來在民進黨執政下，採取“去中”“反中”政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。

朱立倫表示，兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後兩黨在“九二共識”“反對台獨”基礎上，求同尊異，增進互信融合，加強交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行。共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。

據中央社說，國民黨主席選舉結果昨天25日揭曉，由前新北市長朱立倫勝出，中共總書記習近平今天26日發出賀電，重申九二共識與反台獨，並表示期望國、共兩黨合作。

由於現任國民黨主席江啟臣在去年主席補選時，中國共產黨未循往例發出賀電，外界高度矚目朱立倫昨天晚間確定當選黨主席後，中國共產黨是否會發賀電。

朱立倫辦公室今天上午證實，已經收到中共總書記習近平發賀電祝賀，朱辦表示，稍後會對習近平的賀電內容回應。

據習近平的電文指出，過去一個時期，兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上良性互動，加強合作，順應兩岸同胞共同願望，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，成效有目共睹。

同時，內文也提到，當前台海形勢複雜嚴峻，全體中華兒女要和衷共濟、團結向前。期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。

據中央社說，中國國民黨主席25日改選，朱立倫共獲得8萬5164票，以45.78%的得票率當選國民黨主席。