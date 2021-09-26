孟晚舟案：中國官方媒體說更必須實現高水平科技自立自強

中國華為首席財務官孟晚舟獲釋後離開加拿大回國，她乘坐的中國政府包機於周六晚間十點左右抵達深圳機場。中國駐加拿大大使叢培武同機陪同，顯示這是國家行為。 稍早人民日報對此發表評論稱，中國必須“實現高水平科技自立自強”。

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據路透社報道稱，華為孟晚舟乘中國政府包機抵達深圳，官媒稱中國必須實現高水平科技自立自強。身穿紅裙的孟晚舟走下飛機後發表感言，她哽咽地說，“我終於回家了”。她沒有戴口罩，但與記者和歡迎人群保持了社交距離。她隨後將按檢疫要求進行核酸檢測。

中國駐加拿大大使叢培武同機陪同，顯示這是國家行為。 中國外交部發言人華春瑩周六晚間稱，孟晚舟事件是一起針對中國公民的政治迫害事件，目的是打壓中國的高技術企業。對孟晚舟“欺詐”的指控純屬捏造。

該報道稱，人民日報稍早就孟晚舟回國發表評論文章指出，“我們必須堅定不移走自己的路，百折不撓辦好自己的事，實現高水平科技自立自強。”

加拿大法官周五簽署了孟晚舟的釋放令，取消保釋條件，近三年一直軟禁在溫哥華家中的孟晚舟終於重獲自由。官員們稍早表示，孟晚舟已與美國檢察官達成協議，此舉讓她得以離開加拿大，並緩解中美之間的緊張關係。 就在同一天，加拿大總理特魯多告訴記者，兩名被中國拘留了1,000多天的加拿大公民已經離開中國領空，並將於周六早上抵達加拿大。

路透社說，在2018年溫哥華警方應美國要求逮捕孟晚舟後不久，加拿大人康明凱(Michael Kovrig)和邁克爾·斯帕弗(Michael Spavor)在中國被拘留。北京方面始終堅稱這兩起案件沒有關聯。